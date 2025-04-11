Астролог рассказала о том, мужчины каких знаков легко смогут поладить с тёщей

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Самыми лучшими, покладистыми и приветливыми зятьями чаще всего становятся мужчины, рождённые под знаками Девы, Козерога, Тельца, Рака и Скорпиона. Об этом рассказала астролог Ольга Сохолтуева.
В разговоре с изданием «Москва24» она отметила, что мужья, рождённые под знаками Земли (это Дева, Козерог и Телец), обычно бывают практичными и работящими. Такие качества в зяте не могут не понравится тестю и тёще.
Представители знаков Воды тоже часто становятся прекрасными семьянинами, продолжила она. Такие мужчины живут по принципу «всё в дом». Такой зять и с детьми сам погуляет, и работы по дому не чурается, и дачный участок может обустроить, пояснила Сохолтуева. К водным знакам относятся Рак и Скорпион.
Исключением в этом ряду являются только Рыбы, подчеркнула астролог. На них нельзя полагаться в такой же мере, как на Рака и Скорпиона.
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«Это значит, что их дочь будет хорошо обеспечена, ведь такие мужья всегда приносят деньги в дом и заботятся о своей семье», — пояснила астролог.
Представители знаков Воды тоже часто становятся прекрасными семьянинами, продолжила она. Такие мужчины живут по принципу «всё в дом». Такой зять и с детьми сам погуляет, и работы по дому не чурается, и дачный участок может обустроить, пояснила Сохолтуева. К водным знакам относятся Рак и Скорпион.
Исключением в этом ряду являются только Рыбы, подчеркнула астролог. На них нельзя полагаться в такой же мере, как на Рака и Скорпиона.
«Они, конечно, тоже домашние, но, как правило, непрактичные. К тому же Рыбы часто "уплывают" в какие-то свои увлечения, например, компьютерные игры. А это вряд ли понравится тестю и тёще», — заключила Ольга Солохтуева.
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Александр Бойцов