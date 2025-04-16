«Лариса Гузеева поставила условие»: почему астролог Василиса Володина на самом деле покинула шоу «Давай поженимся»?

Василиса Володина (Фото: Instagram*@vasilisa.volodina)
Василиса Володина — известная астролог и телеведущая, которая завоевала сердца зрителей благодаря своей харизме и глубокому пониманию астрологии. Её популярность значительно возросла после участия в телепередаче «Давай поженимся», где она делилась своими астрологическими прогнозами и помогала участникам находить свою любовь. О личной жизни и карьере ведущей читайте в материале «Радио 1».
Детство под другим именем
Василиса Володина появилась на свет 16 апреля 1974 года. До взрослой жизни популярная ведущая имела другие фамилию и имя. Известно, что до замужества звезда экрана носила фамилию Наумова, а имя она себе сменила из-за астрологических рекомендаций. Как родители звали Володину не известно.
Свой интерес к астрологии у Василисы проявился еще в школьные годы. Несмотря на то что после окончания школы она решила продолжить образование в Академии управления, выбрав специальность «экономика-математика», её увлечение астрологией не оставляло её. Это стремление к познанию звёзд и планет в конечном итоге привело её ко второму высшему образованию в Высшей академии астрологии, где она смогла глубже изучить свою страсть и развить навыки, которые впоследствии стали основой её карьеры.
«Давай поженимся»
Василиса Володина (Фото: Instagram*@vasilisa.volodina)
Свою карьеру астролог начала с составления гороскопов для печатных изданий. После было ТВ и незначительная передача «Звездная ночь с Василисой Володиной». Все изменилось с телешоу «Давай поженимся!». В 2008 году Василиса в шоу стала астрологом-экспертом, который анализировал совместимость участников, используя их знаки зодиака и астрологические карты. Её участие придало проекту оригинальность и сделало его более интересным, что привело к росту популярности программы.
Работа успешно шла долгие 13 лет, но в 2020 году Василиса Володина внезапно пропала из шоу.
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Почему Володина перестала сниматься?
Василиса Володина (Фото: Instagram*@vasilisa.volodina)
Спустя время астролог расскажет, что вовсе не хотела покидать передачу, просто ей по состоянию здоровья нужен был кратковременный отпуск, но дать его не захотели.
«Я не хотела уходить с «Давай поженимся», а просила предоставить отпуск. Мне его не дали. Лариса конкретно поставила условие, чтобы я не вернулась в программу. Она не могла представить, что кто-то будет на особенных условиях. Она влиятельный человек, звезда этой программы. Я выбирала между собственным здоровьем и славой, известностью, популярностью. Выбрала жизнь», — делилась Василиса в интервью Лауре Джугелии.
Отказ от дальнейшего сотрудничества для Володиной был болезненным и неприятным. Но спустя время она скажет, что это только пошло на пользу.
Жизнь после проекта
Василиса Володина (Фото: Instagram*@vasilisa.volodina)
После шоу у Василисы Володиной появилось больше времени на честную практику. Она монетизировала новые площадки, и доходы увеличились втрое.
В последнее время Василиса Володина запустила на телеканале ТВ-3 свою авторскую программу под названием «Хорошие новости». Она отмечает, что работа над программой приносит ей удовольствие, поскольку она сама разрабатывает концепцию, пишет материалы и принимает решения.
Однако она признаёт, что в новом проекте приходится проделывать много работы, поскольку программа выходит ежедневно, что создаёт определённые трудности. Эта деятельность требует значительных временных затрат, из-за чего личные исследования и активность в социальных сетях отошли на второй план.
Однако есть и положительный момент: телеканал ТВ-3 ориентирован на эзотерическую тематику, и у него уже есть сформировавшаяся аудитория, что создаёт благоприятные условия для работы.
На вопрос, не хотела бы астролог вернуться в «Давай поженимся», Василиса Володина ответила в интервью Джугелии твердое «нет».
«Умерла так умерла», — подытожила астролог.
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Елена Генералова