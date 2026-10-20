Эндокринолог предупредил об опасности бесконтрольного приёма тестостерона

20 октября 2026, 11:35

Самостоятельное использование тестостерона повышает риск инфаркта и инсульта

Фото: istockphoto / tevanovicigor

Бесконтрольный приём препаратов тестостерона ради роста мышц и повышения либидо может привести к серьёзным осложнениям, в том числе инфаркту и инсульту. Использовать гормональные средства следует только по назначению врача и под медицинским наблюдением.





Об этом «Москве 24» рассказал эндокринолог-андролог Александр Фомин. По его словам, терапия тестостероном необходима при определённых заболеваниях, когда организм не способен вырабатывать достаточное количество гормона. В таких случаях лечение может улучшить состояние пациента, но требует регулярного контроля дозировки и показателей здоровья.



Одним из возможных побочных эффектов специалист назвал значительное повышение уровня гемоглобина, из-за которого кровь становится более вязкой. Это увеличивает нагрузку на сердце. Интенсивные физические нагрузки могут усугубить ситуацию, особенно если у человека уже есть проблемы со здоровьем.



Фомин также обратил внимание на разницу между медицинской терапией и схемами, которые иногда предлагают в спортзалах. По словам врача, в клинической практике инъекции могут назначать примерно раз в десять дней, тогда как при самостоятельном использовании тестостерон иногда вводят каждые два-три дня. Такой режим повышает риск осложнений.



Специалист подчеркнул, что решение о приёме гормона необходимо принимать вместе с врачом. Попытки самостоятельно повысить уровень тестостерона могут привести к длительному восстановлению здоровья и тяжёлым последствиям, включая инвалидность.

«Если медики говорят примерно об инъекции раз в 10 дней, то на фитнес-курсе тестостерон иногда колят раз в 2–3 дня. После такого темпа организм может просто сломаться. Есть риск, что все закончится даже инсультом или инфарктом», — подчеркнул Фомин.