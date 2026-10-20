Врач объяснила, какие продукты помогут справиться с осенней усталостью
Осенью утреннее пробуждение может даваться тяжелее, а привычные дела — требовать больше сил. Скорректировать рацион помогут продукты, содержащие магний, железо и коэнзим Q10. Эти вещества участвуют в работе организма и процессах выработки энергии.
Об этом Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт и нутрициолог Анастасия Рожко. По её словам, если после пробуждения сложно включиться в работу и постоянно хочется отложить подъём, стоит обратить внимание на питание.
Магний содержится в орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых крупах и зелени. Он необходим для нормальной работы мышц и нервной системы. Эти продукты можно добавлять в каши на завтрак, а на обед выбирать гречку и другие цельнозерновые гарниры.
Источниками железа служат мясо, птица, рыба и бобовые. Растительные продукты с железом рекомендуется сочетать с пищей, богатой витамином C, который улучшает усвоение этого элемента. Например, к чечевице или фасоли можно добавить сладкий перец, брокколи или зелень, а на перекус выбрать киви, ягоды или цитрусовые.
Коэнзим Q10, участвующий в выработке энергии в клетках, содержится в мясе, рыбе и субпродуктах. Врач советует чередовать разные источники белка и дополнять блюда овощами, крупами и зеленью.
Рожко также подчеркнула: если усталость сохраняется даже после полноценного отдыха и по-прежнему трудно просыпаться, стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить причину такого состояния.
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