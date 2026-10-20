Врач объяснила, какие продукты помогут справиться с осенней усталостью

20 октября 2026, 09:57

Орехи, бобовые и рыба содержат вещества, участвующие в выработке энергии

Фото: istockphoto / piotr_malczyk

Осенью утреннее пробуждение может даваться тяжелее, а привычные дела — требовать больше сил. Скорректировать рацион помогут продукты, содержащие магний, железо и коэнзим Q10. Эти вещества участвуют в работе организма и процессах выработки энергии.