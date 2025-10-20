Елену Блиновскую могут направить в колонию в Московском регионе
Осуждённая блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская, вероятнее всего, будет отбывать наказание в колонии на территории Московского региона. Об этом RT сообщила её адвокат Наталья Сальникова.
По словам юриста, заранее определить конкретное исправительное учреждение невозможно. Однако, как правило, осуждённых направляют в колонию по месту их регистрации.
«Она зарегистрирована в Москве, соответственно, есть основания полагать, что отбывать наказание её отправят где-то в Московском регионе. Если не будет принято какое-то другое решение, связанное с отбытием наказания по месту шестого изолятора в хозяйственном отряде», — пояснила Сальникова.Адвокат также отметила, что состояние здоровья Блиновской, находящейся в СИЗО, оценивается как удовлетворительное.