Нейропсихолог рассказала, как эффективно развивать память и мышление
Многие стараются улучшить память и мышление с помощью сложных методик, однако самые действенные упражнения — простые и доступные. Об этом в беседе с Life.ru рассказала нейропсихолог Ирина Коржаева.
По её словам, для активной работы мозга важно разнообразие впечатлений. Новая и непривычная информация задействует разные отделы мозга и укрепляет связи между ними. Коржаева отметила, что главный враг разума — однообразие, поэтому важно использовать все каналы восприятия: аудиальный, сенсорный, тактильный и обогатительный
«Стремитесь узнавать что-то новое, непохожее и незнакомое. Так задействуются разные части мозга, и сигнал между ними развивается. Трогайте, нюхайте, слушайте, наблюдайте, анализируйте», — сказала она.Также полезно учиться смотреть на ситуацию с разных сторон и избегать «ложного позитива». Кроме того, поддерживать активность мозга помогают чтение, решение кроссвордов, настольные игры и простые головоломки. Эффективны и дуальные практики — упражнения, при которых обе руки или ноги выполняют разные действия. Нейропсихолог рекомендует совмещать умственную и физическую нагрузку.
Специалист подчеркнула пользу воображения и фантазии. По словам Коржаевой, лучшие упражнения для мозга — те, что объединяют когнитивные и физические процессы.