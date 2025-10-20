Нейропсихолог рассказала, как эффективно развивать память и мышление

20 октября 2025, 10:44

Фото: istockphoto / Tharakorn

Многие стараются улучшить память и мышление с помощью сложных методик, однако самые действенные упражнения — простые и доступные. Об этом в беседе с Life.ru рассказала нейропсихолог Ирина Коржаева.





По её словам, для активной работы мозга важно разнообразие впечатлений. Новая и непривычная информация задействует разные отделы мозга и укрепляет связи между ними. Коржаева отметила, что главный враг разума — однообразие, поэтому важно использовать все каналы восприятия: аудиальный, сенсорный, тактильный и обогатительный



«Стремитесь узнавать что-то новое, непохожее и незнакомое. Так задействуются разные части мозга, и сигнал между ними развивается. Трогайте, нюхайте, слушайте, наблюдайте, анализируйте», — сказала она.