График пенсионных выплат в России изменится из-за праздников
Депутат Говырин объяснил изменения графика пенсионных выплат в ноябре
Изменения в графике выплаты пенсий связаны с празднованием Дня народного единства. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Для удобства граждан и своевременной доставки выплат все пенсионные начисления, запланированные на начало месяца, будут произведены досрочно 1 ноября. Такая мера позволит избежать задержек в получении денежных средств.
Изменения коснутся всех категорий пенсионеров. Это относится как граждан, получающих выплаты через банковские учреждения, так и к тем, кому пенсия приходит через почтовые отделения или на дом, добавил Говырин.
