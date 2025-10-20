График пенсионных выплат в России изменится из-за праздников

20 октября 2025, 05:59

Депутат Говырин объяснил изменения графика пенсионных выплат в ноябре

Фото: istockphoto / Denis Vostrikov

Изменения в графике выплаты пенсий связаны с празднованием Дня народного единства. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.