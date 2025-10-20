Достижения.рф

График пенсионных выплат в России изменится из-за праздников

Депутат Говырин объяснил изменения графика пенсионных выплат в ноябре
Фото: istockphoto / Denis Vostrikov

Изменения в графике выплаты пенсий связаны с празднованием Дня народного единства. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.



Для удобства граждан и своевременной доставки выплат все пенсионные начисления, запланированные на начало месяца, будут произведены досрочно 1 ноября. Такая мера позволит избежать задержек в получении денежных средств.

Изменения коснутся всех категорий пенсионеров. Это относится как граждан, получающих выплаты через банковские учреждения, так и к тем, кому пенсия приходит через почтовые отделения или на дом, добавил Говырин.

Александр Огарёв

