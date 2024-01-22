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Астролог Райт: Эгоцентризм может привести Скорпионов к болезням

22 января 2024, 14:49
Фото: istockphoto.com/scaliger

Фото: istockphoto.com/scaliger

Астролог Светлана Райт заявила, что определённые эмоции и переживания могут повлиять на здоровье человека и даже вызвать болезни.
По её словам, у каждого знака зодиака есть набор тех эмоций и впечатлений, которые могут пагубно сказаться на их здоровье. Так, для Овнов такими чувствами выступают гнев, агрессия, соперничество и ревность, у Тельцов — упрямство, жадность, ревность и лень, у Близнецов – беспокойство, обман и беспечность.

«Для Весов источниками болезней нередко являются нерешительность, самолюбование, уход от конфликтов, неумение отстаивать свои границы, чрезмерная зависимость от партнеров. А для Скорпионов – категоричность, упрямство, ревность, неуступчивость, эгоцентризм и плетение интриг», – поделилась в беседе с «Москвой 24» Райт.


А до этого целитель Валерий Кустов спрогнозировал начало Третьей Мировой войны в 2275 году. Как передаёт utro.ru, по его словам, к этому моменту наша страна будет сильным государством в мире и сможет постоять за себя.

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#астролог
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В Павловском Посаде провели косметический ремонт подъезда по требованию жилнадзора
22 января 2024, 14:46

Фото: ГУСТ МО

По требованию жилнадзора ГУСТ МО косметический ремонт подъезда выполнили в пятиэтажке Павловского Посада. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
По требованию жилищного надзора ГУСТ МО в подведомственной пятиэтажке на улице Кирова в Павловском Посаде управляющая компания компания произвела ремонт поезда.

«К работам приступили практически в канун Нового года — после того, как содействия жилищных инспекторов попросили жители третьего подъезда. <…> Жилищные инспекторы ГУСТ МО фактически сопроводили весь процесс: от выданного в адрес УК поручения привести подъезд в порядок до приемки готовых работ», — подчеркнула руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что в рамках ремонта покрасили потолки и стены, установка тамбурной двери, поручней, замена светильников и установка кабель-каналов для защиты слаботочных проводов.

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#подмосковье
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Подмосковные библиотеки подготовили ко Дню студента квизы, мастер-классы и концерты
22 января 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Более 80 мероприятий проведут в библиотеках Московской области в честь Дня студента, ожидается, что в развлечениях примут участие свыше тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
«Гостей библиотечных праздников ждут развлекательно-интерактивные программы, концерты, викторины, мастер-классы, литературные игры и многое другое», — говорится в сообщении.
В Электростали молодёжный Библиотечно-информационный центр во вторник, 23 января, проведёт квиз по истории русского студенчества и студенческим приметам, а также литературную игру. Центральная библиотека Красногорска 24 января приглашает на игру «А ты смотрел?». В Шаховской центральной библиотеке 25 января проедут игровую программу «Студенчества весёлая пора», а в Центральной библиотеке Талдомского округа устроят праздник «Татьянин день».

Программу праздничных мероприятий можно посмотреть на официальных сайта и в соцсетях областных библиотек.

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#студенты
#московская область
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Психолог назвал игрушки, которые нельзя давать детям
Психолог Заников объяснил, почему запрет игрушек не спасёт детскую психику
22 января 2024, 14:30

Фото: IStock/goodmoments

Роскачество предложило критерии ГОСТ для проверки игрушек на безопасность для детей. Планируется запретить товары, которые побуждают детей к преступлениям, склоняют к наркотикам или те, которые оправдывают насилие, в том числе сексуальное. Также игрушки, которые изготовлены иностранным агентом.
Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников отметил, что многие современные игрушки вредят развитию ребёнка. Из-за множества интерактивных товаров, у детей пропадает способность к креативному мышлению и воображению, нарушается мекая моторика, отметил он в беседе с «Радио 1».
«Если ребёнку дают игрушки, которые за него все делают – и ходят, и разговаривают, — у него пропадает возможность развить своё креативное мышление, воображение. Поэтому, когда ребёнок играет, ему лучше дать деревяшки. Пусть он за них говорит, создаёт какие-то сценки, тогда он будет развиваться», — отметил Тамерлан Заников.
Психолог подчеркнул, что проверить все игрушки на безопасность невозможно. Точно также, как ограничить потребление контента из интернета. По словам специалиста, нужно акцентировать внимание на развитии критического мышления у детей. Для этого нужно направлять деньги не пресекающие меры, а на развивающие.
«Я бы потратил деньги на то, чтобы воспитывать в ребёнке качества, при помощи которых он бы мог анализировать информацию, убирать всё ненужное, то, что может ему навредить и оставлять только важную и полезную информацию. Но люди, которые не хотят работать, выращивать здоровое поколение, начинают искать внешние причины, почему наши дети, грубо говоря, агрессивные», — заключил собеседник.
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#психолог
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#игрушки
#безопасность
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Кубань попала в указ Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»
Кубань попала в указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»
22 января 2024, 14:19

Фото: iStock/3dmitry

Украинское издание «Страна» привело подробности указа президента Украины Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» со ссылкой на документ.
«Такими территориями в указе называются «Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ», - гласит документ.

В указе также говорится об угнетении и уничтожении национальной идентичности граждан Украины, которые проживают на данных российских территориях. Предполагается, что украинцы должны иметь право на получение образования на родном языке и его свободное использование, а также доступ к украинским СМИ.

Кабмину Украины поручили в ближайшее время придумать, как это сделать.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что подписал некий указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Согласно его словам, это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего.

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#рф
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В Подмосковье прошли «Разговоры о важном» на тему снятия блокады Ленинграда
22 января 2024, 14:00

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковных школах и колледжах продолжаются внеурочные занятия «Разговоры о важном». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Внеурочные занятия были посвящены 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда в период Великой Отечественной войны.

«С учениками младших классов поговорили о блокаде Ленинграда, как о тяжелом событии, герои которого обладали огромным мужеством и патриотизмом. <…>Ученики 5-7 классов посмотрели видеоролик и обсудили материал, связанный с тяжелыми условиями выживания жителей блокадного Ленинграда», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что для старших классов провели блиц-опросы о событиях периода блокады и показали видеоролики, в которых рассказывалось о том, что происходило во времена блокады Ленинграда.

Кроме этого, данные уроки помогают формировать у подрастающего поколения ценностное отношения к мужеству, силе воли ленинградцев, а также истории своей страны.

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#блокада ленинграда
#подмосковье
#школьники
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Парки Подмосковья за неделю посетили более миллиона человек
22 января 2024, 13:56

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Около 1,2 млн человек посетили парки Московской области за минувшую неделю, больше всего гостей парки приняли в выходные дни, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«С 15 по 21 января в областных парках побывали 1,2 млн человек, что на 375 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. В будние дни среднее число посетителей парков составило 150 тысяч человек. В субботу в парки пришли 210 тысяч посетителей, в воскресенье — около 183 тысяч», — уточняется в сообщении.

Самым популярным парком по итогам недели оказался Центральный парк в Пушкине, там зафиксирована 51 тысяча посетителей. На втором месте парк «Пехорка» в Балашихе — 42 тысячи гостей. На третьем месте Фабричный парк в Истре (31 тысяча посетителей), на четвёртом — парк Толстого в Химках (27 тысяч гостей). Замыкает недельный топ-5 парк культуры, спорта и отдыха им. Лазутиной в Одинцове: там побывали 24 тысячи человек.

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#парки
#министерство благоустройства мо
#подмосковье
#московская область
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Священник Цыпин развеял одно из заблуждений об Иване Грозном
Священник Цыпин: Нельзя доказать приказ Грозного об убийстве митрополита Филиппа
22 января 2024, 13:38

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В понедельник, 22 января, в Русской православной церкви вспоминают митрополита Московского Филиппа. Согласно житию, он был убит главой опричников Малютой Скуратовым, однако нельзя утверждать, что это было сделано по приказу царя Ивана IV Грозного.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал заместитель председателя епархиального суда Москвы, член синодальной комиссии по канонизации святых, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин. Священник указал, что не существует ни одного документа, в котором указывалось бы о приказе российского самодержца убить непокорного церковного владыку.

Отец Владислав пояснил, что по приказу царя состоялся суд над митрополитом, который опричнину и массовые казни при Иване Грозном. Этот неправедный суд лишил митрополита сана и отправил простым монахом в дальний монастырь, где, как принято считать, его убил Малюта Скуратов. Конечно, главный опричник действовал как преданный царский слуга, но доказать, что Грозный дал прямое указание о расправе над неугодным старцем сейчас невозможно, подчеркнул Цыпин. Священник высказал предположение, что Малюта действовал по собственному почину, желая угодить царю. Во всяком случае, его за это убийство не наказали, но и не поощрили, заключил отец Владислав.

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#суд
#убийство
#священник
#отец
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Кадровый голод в России объяснили демографией, СВО и самозанятостью
Superjob: число трудящихся россиян сократилось на пять млн за 10 лет
22 января 2024, 13:27

Фото: IStock/BartekSzewczyk

В России на фоне дефицита кадров усилилась конкуренция компаний за сотрудников по уровню предлагаемых зарплат. Эксперты ожидают, что в 2024 году зарплаты вырастут более, чем на 1,6%.
Однако основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров уверен, что увеличение зарплат проблему дефицита кадров в России не решит. По его мнению, «это вопрос государственной регуляторики».
«Это вопрос тарифов, кредитов. А государственная политика у нас часто направлена на то, чтобы привлекать дешёвых мигрантов вместо того, чтобы заниматься стратегией высокой системной промышленности. И да, сейчас мигранты затыкают дыры, но мы видим, что традиционные ресурсы уже исчерпаны, и те, кто к нам хотел приехать, уже приехал», — сказал Захаров в беседе с «Радио 1».
По данным эксперта, за последние 10 лет численность трудоспособного населения сократилась на несколько миллионов. На это повлияли демографический кризис, ковидные потери, специальная военная операция и самозанятость.
«Больше миллиона человек мы потеряли за десять лет из-за демографии, примерно миллион человек ушли на контракт, ещё больше 300 тысяч человек ушли по мобилизации. Плюс увеличивается численность силовых структур, что играет в минус для реального сектора. Всё это даёт минус четыре-пять миллионов человек относительно того, что было десять лет назад на рынке труда. Также налоговая отчиталась, что у нас девять миллионов самозанятых, из них самозанятых является процентов пять, а всё остальные – это люди занятые, с постоянным наймом, но регистрируемые как самозанятые», — отметил он.
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#самозанятые
#мигранты
#работа
#россия
#безработица
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В Подмосковье выделили около 45 млн рублей на поддержку семей с детьми
22 января 2024, 13:26

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 45 миллионов рублей предусмотрено в Московской области для поддержки семей с детьми, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.

«В Подмосковья живёт 1,2 млн семей, где воспитывается 1,6 млн детей. Деньги выделены на различные выплаты и льготы, а также компенсации», — цитируются в сообщении слова главы Минсоцразвития Людмилы Болатаевой.

В ведомстве отметили, что подмосковные семьи с детьми получают как федеральную, так и региональную поддержку, включая единовременную выплату на новорождённого в размере 20 тысяч рублей.

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#минсоцразвития мо
#семьи с детьми
#поддержка
#подмосковье
#московская область
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