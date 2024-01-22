Астролог Райт: Эгоцентризм может привести Скорпионов к болезням

Роскачество предложило критерии ГОСТ для проверки игрушек на безопасность для детей. Планируется запретить товары, которые побуждают детей к преступлениям, склоняют к наркотикам или те, которые оправдывают насилие, в том числе сексуальное. Также игрушки, которые изготовлены иностранным агентом.