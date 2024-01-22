Астролог Райт: Эгоцентризм может привести Скорпионов к болезням

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«Для Весов источниками болезней нередко являются нерешительность, самолюбование, уход от конфликтов, неумение отстаивать свои границы, чрезмерная зависимость от партнеров. А для Скорпионов – категоричность, упрямство, ревность, неуступчивость, эгоцентризм и плетение интриг», – поделилась в беседе с «Москвой 24» Райт.
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