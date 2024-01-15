Не фантазировать: что можно и нельзя делать всем знакам зодиака с 15 по 21 января

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На неделе с 15 по 21 января всем знакам зодиака в деловой сфере рекомендуется благоприятно работать с документами и навести в них порядок. Лучше подойти к этому системно. В любви хорошо быть реалистами и не фантазировать. Главное на этой неделе – определённость и наличие у отношений чёткой перспективы. В вопросах здоровья лучше не переедать и учитывать свои желания. Подробнее об особых рекомендациях для каждого знака зодиака «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Овен сможет решить сложные задачи. Ему поможет предприимчивость и решительность.
Тельцу надо быть рациональным и полагаться на разум, а не на чувства или интуицию.
У Близнецов наладятся отношения на работе. В любви им благоприятно беседовать с партнёром и больше проводить времени вместе.
Раку нужно проявить сочувствие и доброту. Но и он нуждается в заботе, поэтому ему надо окружить себя любящими людьми.
У Льва будет прилив энергии. Ему важно подумать о своей мечте и её реализации.
Дева научится новым навыкам. Ей полезно читать и интеллектуально развиваться. Возможны споры, в которых ей необходимо будет отстоять свою точку зрения.
Весам лучше больше времени уделить своей карьере и деловым вопросам. В любви надо выслушать партнёра и искренне его понять.
Скорпион ощутит прилив творческой энергии. Его будет радовать его любимое дело.
Стрельцу благоприятно делать покупки. Хорошо вносить новизну в имидж.
Козерог будет занят размеренной интеллектуальной работой. Ему надо избегать пустого общения и не отвлекаться по мелочам.
Водолею желательно пересмотреть свои контакты и на этой неделе встретиться с самыми значимыми для него людьми.
Рыбы приобретут больше опыта и станут мудрее. Они переоценят некоторые свои принципы.
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Тельцу надо быть рациональным и полагаться на разум, а не на чувства или интуицию.
Раку нужно проявить сочувствие и доброту. Но и он нуждается в заботе, поэтому ему надо окружить себя любящими людьми.
У Льва будет прилив энергии. Ему важно подумать о своей мечте и её реализации.
Дева научится новым навыкам. Ей полезно читать и интеллектуально развиваться. Возможны споры, в которых ей необходимо будет отстоять свою точку зрения.
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Весам лучше больше времени уделить своей карьере и деловым вопросам. В любви надо выслушать партнёра и искренне его понять.
Скорпион ощутит прилив творческой энергии. Его будет радовать его любимое дело.
Стрельцу благоприятно делать покупки. Хорошо вносить новизну в имидж.
Козерог будет занят размеренной интеллектуальной работой. Ему надо избегать пустого общения и не отвлекаться по мелочам.
Водолею желательно пересмотреть свои контакты и на этой неделе встретиться с самыми значимыми для него людьми.
Рыбы приобретут больше опыта и станут мудрее. Они переоценят некоторые свои принципы.
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Екатерина Шмакова