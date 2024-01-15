Не фантазировать: что можно и нельзя делать всем знакам зодиака с 15 по 21 января

На неделе с 15 по 21 января всем знакам зодиака в деловой сфере рекомендуется благоприятно работать с документами и навести в них порядок. Лучше подойти к этому системно. В любви хорошо быть реалистами и не фантазировать. Главное на этой неделе – определённость и наличие у отношений чёткой перспективы. В вопросах здоровья лучше не переедать и учитывать свои желания. Подробнее об особых рекомендациях для каждого знака зодиака «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.