Синоптик предупредил о 50-градусной жаре в одном из городов Турции
В среду температура воздуха в турецком городе Адана на юге страны может достичь +50°C. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкого метеоролога Ихсана Юртташа.
Эксперт подчеркнул, что это один из самых высоких температурных показателей лета текущего года, поэтому жителям и гостям города рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности в дневные часы.
Синоптик отметил, что наиболее сложным будет период с полудня до вечера, когда высокая температура и влажность создадут значительную нагрузку на организм. В это время людям рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце, увеличить потребление жидкости и снизить физическую активность, заключил специалист.
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