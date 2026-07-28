Синоптик предупредил о 50-градусной жаре в одном из городов Турции

28 июля 2026, 09:38

Синоптик Юртташ: температура воздуха в Адане может достичь +50°C

Фото: iStock/lamyai

В среду температура воздуха в турецком городе Адана на юге страны может достичь +50°C. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкого метеоролога Ихсана Юртташа.