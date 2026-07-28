Раскрыто, можно ли смывать жир со сковородки в унитаз

28 июля 2026, 10:05

Химик Дорохов: при сливе еды в унитаз возникают гигантские глыбы застывшего жира

Фото: iStock/Wirestock

Смывать еду в унитаз категорически нельзя. Об этом сообщил «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.