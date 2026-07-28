Раскрыто, можно ли смывать жир со сковородки в унитаз
Смывать еду в унитаз категорически нельзя. Об этом сообщил «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
Химик подчеркнул, что основная проблема кроется в жирах. При смывании в унитаз или раковину жира от жарки мяса или масла, они остаются жидкими только на пути к трубам. Однако, остывая в канализации, жир твердеет и оседает на стенках труб, отметил эксперт.
Кроме того, пищевые отходы также способствуют образованию засоров. Дорохов добавил, что их удаление — это трудоемкий и затратный процесс, который часто включает полную замену участка канализации. В перечень того, что категорически не рекомендуется смывать в унитаз, входят: крупы, макароны, мука и тесто, так как они увеличиваются в объёме и превращаются в вязкую массу; кофейная гуща и чайная заварка, которые не разлагаются и оседают в трубах; остатки салатов с майонезом и соусами, а также косточки, кожура и огрызки фруктов и овощей.
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