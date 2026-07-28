Стало известно, почему жвачка натощак опасна для здоровья

28 июля 2026, 09:14

Врач Исаев: жвачка натощак создает лишнюю нагрузку на пищеварительную систему

Фото: iStock/Piotr Wytrazek

Жевательная резинка натощак может создавать лишнюю нагрузку на пищеварительную систему. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Рушан Исаев.