Стало известно, почему жвачка натощак опасна для здоровья
Жевательная резинка натощак может создавать лишнюю нагрузку на пищеварительную систему. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Рушан Исаев.
Специалист утверждает, что во время жевания организм получает сигнал о предстоящем поступлении пищи. В ответ на это активизируется слюноотделение, усиливается выработка желудочного сока, а желчный пузырь начинает сокращаться, выделяя желчь в кишечник. Однако еда в этот момент не поступает, и пищеварительная система работает «впустую», как пояснил Исаев.
Врач подчеркнул, что при частом повторении такой ситуации у людей с чувствительным желудком могут возникать чувство голода, дискомфорт, боли в верхней части живота, изжога и тошнота. Особенно важно быть осторожными пациентам с гастритом, язвенной болезнью, гастроэзофагеальным рефлюксом и повышенной кислотностью желудка.
Кроме того, гастроэнтеролог обратил внимание на работу желчного пузыря. Его сокращение происходит в ответ на сигнал о начале приема пищи. Если желчь регулярно выделяется в кишечник без последующего поступления еды, это может нарушить нормальное функционирование желчевыводящей системы.
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