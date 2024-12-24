Ясновидящая раскрыла, почему Козерогов называют самым сложным знаком зодиака

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Часто Козерогов называют самым сложным знаком зодиака за их равнодушие, собранность и замкнутость, однако большинство представлений о них — миф. Об этом рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой». По ее словам, те, кто смогут понять Козерогов, увидят за внешней суровостью настоящую глубину и преданность, так как их внешнее хладнокровие — это не отсутствие чувств, а способ защитить себя и близких от лишнего драматизма.
«Многие считают Козерогов холодными и отстраненными, но это лишь миф, вызванный их сдержанностью в проявлении эмоций. На самом деле Козероги умеют сопереживать и глубоко чувствовать, но выражают это через конкретные действия, а не на словах», — отмечает издание.Вместе с тем эксперт по китайской астрологии Юдола Белимирова рассказала, как встретить год Деревянной Змеи. В разговоре с «Москвой 24» эзотерик отметила, что Новый год нужно встречать максимально активно — так, чтобы он запомнился надолго, так как символ года является представителем огненной стихии, которая связана с яркостью, эмоциями и бурными впечатлениями.
«В Новый год не стоит сидеть дома перед телевизором. Лучше поехать куда-то или пойти в гости, устроить вечеринку с друзьями, отправиться кататься на лыжах, коньках или вовсе попробовать позаниматься чем-то совершенно новым», — поделилась астролог.Читайте также:
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Данил Пономарев