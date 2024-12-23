«Улучшение уровня жизни»: Гороскоп с 23 по 29 декабря для всех знаков зодиака

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В сфере карьеры надо постараться не наговорит лишнего. В тоже время важно своевременно реагировать и не затягивать сроки. В любви необходимо проявить умение дружить и поддерживать общие духовные интересы. В вопросах здоровья нельзя перемерзать и грустить. Поможет осмотрительность и оптимистичный настрой.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака с 23 по 29 декабря.
Овну будет приток оптимизма и жизнелюбия. Он станет авантюрнее азартнее. Перед ним откроются новые перспективы.
У Тельца ожидается прибыль. Его доход увеличится. Ему благоприятно делать покупки.
Близнецам важно быть открытыми к общению. Интересные знакомства и перемены вдохновят их.
Рак может рассчитывать на улучшения уровня жизни. Он будет занят домашними делами и семейными вопросами.
Льва порадует его любимое дело. Он увлечённо сможет реализовать задуманное.
Дева расширит круг своих контактов и улучшит взаимоотношения с партнёрами.
Весам надо быть готовыми к тому, что деловое и дружеское общение поменяется. Новый свежий взгляд необходим для развития.
Скорпиону важно уделить внимание своим финансам. Им необходим план и практичный поход в этой сфере.
Стрелец увлечётся размышлениями и философией. Ему необходимо интеллектуально себя заинтересовать.
Козерог, не смотря на свою занятость, впустит в свою жизнь романтику и любовь.
Водолею доброта и сочувствие помогут расположить к себе близких. Теплые переживания и положительные эмоции добавят ему силы.
Рыбам лучше излучать обаяние и демонстрировать чувство вкуса. У них появятся тайные поклонники.
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Овну будет приток оптимизма и жизнелюбия. Он станет авантюрнее азартнее. Перед ним откроются новые перспективы.
У Тельца ожидается прибыль. Его доход увеличится. Ему благоприятно делать покупки.
Близнецам важно быть открытыми к общению. Интересные знакомства и перемены вдохновят их.
Рак может рассчитывать на улучшения уровня жизни. Он будет занят домашними делами и семейными вопросами.
Льва порадует его любимое дело. Он увлечённо сможет реализовать задуманное.
Дева расширит круг своих контактов и улучшит взаимоотношения с партнёрами.
Весам надо быть готовыми к тому, что деловое и дружеское общение поменяется. Новый свежий взгляд необходим для развития.
Скорпиону важно уделить внимание своим финансам. Им необходим план и практичный поход в этой сфере.
Стрелец увлечётся размышлениями и философией. Ему необходимо интеллектуально себя заинтересовать.
Козерог, не смотря на свою занятость, впустит в свою жизнь романтику и любовь.
Водолею доброта и сочувствие помогут расположить к себе близких. Теплые переживания и положительные эмоции добавят ему силы.
Рыбам лучше излучать обаяние и демонстрировать чувство вкуса. У них появятся тайные поклонники.
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Анастасия Бондарева