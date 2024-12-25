Астролог рассказала, как выбрать подарок, соответствующий знаку зодиака

Фото: iStock/dikushin
До Нового года остались считанные дни, а это значит, что самое время закупаться подарками для близких.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» сообщила, что при выборе подарка на новый 2025 год надо обращать внимание на детали и пользу.
По ее словам, напряженный аспект Венеры и Урана предупреждает о том, что творческий подход хорош в меру: лучше избегать покупки слишком оригинальных, необычных и экстравагантных вещей.
Читайте также:
«Улучшение уровня жизни»: Гороскоп с 23 по 29 декабря для всех знаков зодиака
Астролог рассказала, какие подарки стоит дарить на год Деревянной Змеи
Астролог назвала лучший наряд для встречи Нового года
«Нужно хорошо оценить, насколько подарок индивидуален: впишется ли он в интерьер, будет ли к лицу тому, кому собираетесь вручить. Замечательно, если цена соответствует товару и качеству. Нужно проявить оптимальную расчётливость, но экономить не стоит. Подарок должен быть приятным, доставить радость, позитивные впечатления и дарителю, и тому, кому дарят», — сказала она.
По ее словам, напряженный аспект Венеры и Урана предупреждает о том, что творческий подход хорош в меру: лучше избегать покупки слишком оригинальных, необычных и экстравагантных вещей.
- Знакам стихии Земля (Козерогу, Тельцу, Деве) подойдет практичный подарок. Важно то, чтобы они могли его применить, и он принёс им пользу.
- Знакам стихии Вода (Рыбам, Раку, Скорпиону) лучше подобрать то, что их радует ежедневно или то, чем они пользуются часто. Это может быть и парфюм, и любимый крем, и посуда, в том числе новогодняя.
- Знакам стихии Огня (Овну, Льву, Стрельцу) предпочтительно выбрать модный, яркий, запоминающийся подарок, который подчеркнет их заметную личность.
- Знакам стихии Воздух (Водолею, Близнецам, Весам) желательно выбрать подарок, который их украсит или впишется гармонично в домашний интерьер. Также надо позаботиться о красивой упаковке.
Читайте также:
«Улучшение уровня жизни»: Гороскоп с 23 по 29 декабря для всех знаков зодиака
Астролог рассказала, какие подарки стоит дарить на год Деревянной Змеи
Астролог назвала лучший наряд для встречи Нового года
Анастасия Бондарева