Астролог раскрыла, как правильно загадывать желания в китайский Новый год

Астролог, эксперт по фэншуй Олеся Рунова рассказала, как правильно загадывать желания в китайский Новый год. По ее словам, в первые минуты после полуночи нужно написать восемь желаний на бумаге красного цвета и спрятать ее под подушку. Другой способ — заранее наклеить на такой лист восемь фотографий вещей, которые хочется приобрести.