Астролог раскрыла, как правильно загадывать желания в китайский Новый год

Фото: iStock/Ivan Roldan Annoson
Астролог, эксперт по фэншуй Олеся Рунова рассказала, как правильно загадывать желания в китайский Новый год. По ее словам, в первые минуты после полуночи нужно написать восемь желаний на бумаге красного цвета и спрятать ее под подушку. Другой способ — заранее наклеить на такой лист восемь фотографий вещей, которые хочется приобрести.
«Как только начнется новый год, в первые минуты после полуночи надо написать на листе восемь желаний, а затем положить список под подушку. Ведь китайцы верят, что во время первого сна в новогоднюю ночь человеку обязательно приснится, как надо действовать, чтобы загаданные желания исполнились», — рассказала эзотерик в беседе с «Москвой 24».В то же время шаманка, ясновидящая Кажетта Ахметжанова поделилась прогнозами на 2025 год для всех представителей восточного гороскопа. К примеру, для рожденных в год Змеи он будет успешным и гармоничным, отметила астролог в беседе с «Вечерней Москвой». По ее словам, так как Змеи — хозяйки года Змеи, у них будет больше всего возможностей для достижения целей.
«Вам не нужно торопиться — все придет в свое время, если вы будете слушать себя и правильно расставлять приоритеты. Это прекрасное время для саморазвития, укрепления связей и работы над проектами, которые требуют сосредоточенности. Главное — не растрачивайте свою энергию впустую и внимательно относитесь к своему здоровью», — поделилась Ахметжанова.Читайте также:
Юрист оценил создание реестра народных целителей
«Дарить друг другу радость»: гороскоп с 27 января по 2 февраля для всех знаков зодиака
Астролог Василиса Володина вернулась на Первый канал после ссоры с Гузеевой
Данил Пономарев