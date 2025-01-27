«Дарить друг другу радость»: Гороскоп с 27 января по 2 февраля для всех знаков зодиака

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29 января состоится Новолуние в Водолее. Новая Луна открывает перспективу и дарит надежду. Благоприятен поиск вдохновения в качестве точки опоры для толчка вперед к самой смелой мечте. Хорошо полагаться на свои идеалы, доброту и совесть. Желательно окружать себя теми людьми, которые разделяют вашу систему ценностей. Лучше проявлять великодушие, дарить друг другу радость.
Благоприятно интеллектуально трудиться, расширять своё мировоззрение. Хорошо примерить ум и сердце и интуицию. Необходимо и прислушаться к своим чувствам, желаниями и рассуждать логично в соответствии со здравым смыслом
По восточному лунному календарю Китайский новый год Деревянной Змеи наступает 29 января. У символа 2025 года Деревянной Змеи сильная воля. Она олицетворяет мудрость. Характер у неё нежный и терпеливый. В течение года благоприятно продумывать поступки, быть логичными, составлять план и опираться на логику. Сила воли поможет на пути к желаемому. В решающий момент выручит быстрота реакции.
Год Деревянной Змеи благоприятен для любви. Желательно назначать свидания, устраивать романтические ужины, делать комплименты, искренне восхищаться качествами партнёра и радоваться друг другу.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо полагаться на мягкую силу и свою интуицию. Его яркая личность и харизма благоприятно повлияют на окружающих.
У Тельца удачно будет проходить деловое общение. Он получит удовольствие проявляя активность.
Близнецам поможет изобретательность и беспристрастность. Им надо быть подвижными и общительными.
Рак станет счастливее, дружелюбнее и разговорчивее. Ему благоприятно составить список своих желаний.
Льву нужно сконцентрировать все свои силы для достижения цели. Ему будет сопутствовать успех.
Деве надо избегать эмоциональной импульсивности и тщательно продумывать сопутствующие трудности, взявшись за дело.
Весам желательно быть сдержанней и предусмотрительней. Скромность их украсит.
Скорпиону надо быть менее сентиментальным и эмоциональным. Ему не следует цепляться за прошлое. Общение с приятными людьми поднимет настроение.
Стрелец может рассчитывать на удачу. Он будет дальновидным и успешным.
Козерог не захочет напрасно тратить свои силы, не станет отвлекаться. Для него важен будет реальный результат.
Водолей откроет в себе новые таланты. Его оригинальные идеи и решения помогут и станут для окружающих гениальными.
Рыбам надо полагаться на проверенные временем деловые и личные связи. Именно надёжность и общие нравственные ценности им сейчас необходимы.
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По восточному лунному календарю Китайский новый год Деревянной Змеи наступает 29 января. У символа 2025 года Деревянной Змеи сильная воля. Она олицетворяет мудрость. Характер у неё нежный и терпеливый. В течение года благоприятно продумывать поступки, быть логичными, составлять план и опираться на логику. Сила воли поможет на пути к желаемому. В решающий момент выручит быстрота реакции.
Год Деревянной Змеи благоприятен для любви. Желательно назначать свидания, устраивать романтические ужины, делать комплименты, искренне восхищаться качествами партнёра и радоваться друг другу.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо полагаться на мягкую силу и свою интуицию. Его яркая личность и харизма благоприятно повлияют на окружающих.
У Тельца удачно будет проходить деловое общение. Он получит удовольствие проявляя активность.
Близнецам поможет изобретательность и беспристрастность. Им надо быть подвижными и общительными.
Рак станет счастливее, дружелюбнее и разговорчивее. Ему благоприятно составить список своих желаний.
Льву нужно сконцентрировать все свои силы для достижения цели. Ему будет сопутствовать успех.
Деве надо избегать эмоциональной импульсивности и тщательно продумывать сопутствующие трудности, взявшись за дело.
Весам желательно быть сдержанней и предусмотрительней. Скромность их украсит.
Скорпиону надо быть менее сентиментальным и эмоциональным. Ему не следует цепляться за прошлое. Общение с приятными людьми поднимет настроение.
Стрелец может рассчитывать на удачу. Он будет дальновидным и успешным.
Козерог не захочет напрасно тратить свои силы, не станет отвлекаться. Для него важен будет реальный результат.
Водолей откроет в себе новые таланты. Его оригинальные идеи и решения помогут и станут для окружающих гениальными.
Рыбам надо полагаться на проверенные временем деловые и личные связи. Именно надёжность и общие нравственные ценности им сейчас необходимы.
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Екатерина Коршунова