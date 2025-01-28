Юрист оценил создание реестра народных целителей

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Реестр народных целителей в Башкирии, который должен будет регламентировать деятельность подобных специалистов, является сомнительным документом, так как неясно, будет ли он полезным при урегулировании споров в этой сфере. Об этом заявил юрист Дмитрий Кваша.
«Здесь стоит вопрос относительно того, как его [народного целителя] найти, как привлечь к ответственности, какими способами он воздействовал на организм человека. То есть ни медицинская карта в данном случае не ведется, которая должна вестись по закону, ни препараты, которые назначались, это тоже никак не отслеживается. Соответственно, если это просто не навредило, то в данном случае это хорошо. Если это привело к тяжким последствиям, не дай бог к смерти, это уже отдельная статья», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время юрист Илья Русяев отметил, что создание такого реестра — важный шаг на пути к урегулированию деятельности специалистов народной медицины. В разговоре с RT он подчеркнул, что нужно также ввести административное наказание для тех, кто отказывается от регистрации в реестре.
«Однако вопрос о регламентации сферы все еще стоит. Наличие реестра позволяет отслеживать квалификацию и деятельность целителей, обеспечивая дополнительную защиту для пациентов. Регламентация такой деятельности может предотвратить злоупотребления и минимизировать риски для здоровья граждан» — объяснил Русяев.Читайте также:
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