Подсчитан «индекс оливье» в 2026 году

30 сентября 2026, 12:26

Экономист Хачатурян: Индекс оливье в 2026 году составляет 730–750 рублей

Фото: iStock/Olga Mazyarkina

Снижение стоимости картофеля не обязательно приведёт к удешевлению приготовления салата оливье в этом году. Гораздо более значительное влияние на итоговую сумму чека могут оказать цены на колбасу и майонез. Об этом заявил экономист Михаил Хачатурян, передает Life.ru.