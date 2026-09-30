Подсчитан «индекс оливье» в 2026 году
Снижение стоимости картофеля не обязательно приведёт к удешевлению приготовления салата оливье в этом году. Гораздо более значительное влияние на итоговую сумму чека могут оказать цены на колбасу и майонез. Об этом заявил экономист Михаил Хачатурян, передает Life.ru.
В корзину, составленную экспертом, вошли следующие продукты: 500 граммов картофеля за 45 рублей, 200 граммов моркови за 33 рубля, пять яиц стоимостью 90 рублей, 400 граммов маринованных огурцов за 80 рублей, банка горошка объемом 400 граммов за 67 рублей, 400 граммов вареной колбасы за 320 рублей и 250 граммов майонеза за 135 рублей. Общая стоимость этих товаров составляет 770 рублей.
Экономист оценил расходы на приготовление салата весом около 800 граммов, которого хватит примерно на четырех человек, в 730–750 рублей. Он также подчеркнул, что цены могут варьироваться в зависимости от магазина и региона.
Согласно расчетам Хачатуряна, с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года цены на картофель снизились примерно на 25%, тогда как цены на морковь выросли на 35%. Яйца и маринованные огурцы подорожали на 15%, горошек — на 20%, вареная колбаса — на 10%, а майонез — на 12%. Снижение стоимости картофеля специалист связал с хорошим урожаем, а увеличение цен на остальные продукты — с затратами на сырье, хранение и логистику.
Колбаса и майонез, общая стоимость которых составляет 455 рублей, занимают более половины корзины. Поэтому изменение цен на эти продукты оказывает более значительное влияние на итоговую сумму, чем аналогичные процентные изменения цен на более дешевые овощи, добавил он.
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