Стало известно, на сколько часов сократится световой день в Москве в октябре

30 сентября 2026, 10:42

Астроном Кошман: световой день в Москве сократится на 2 часа 16 минут в октябре

Фото: iStock/R.M. Nunes

Астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман раскрыла, на сколько часов сократится световой день в Москве в октябре. Об этом пишет РИА Новости.