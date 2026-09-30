Стало известно, на сколько часов сократится световой день в Москве в октябре
Астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман раскрыла, на сколько часов сократится световой день в Москве в октябре. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, в октябре текущего года световой день в российской столице претерпит значительные изменения. Первого октября продолжительность дня составит 11 часов 35 минут, а к концу месяца, 31 октября, сократится до 9 часов 19 минут. Таким образом, за месяц световой день уменьшится на 2 часа 16 минут, добавила Кошман.
Ранее в московском планетарии отмечали, что в начале сентября световой день на этой широте длится 13 часов 52 минуты, тогда как в конце месяца его продолжительность сокращается до 11 часов 40 минут.
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