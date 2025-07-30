Астролог раскрыла самые выгодные дни августа для крупных покупок

30 июля 2025, 10:20

Астролог рассказала, в какие дни августа выгодно делать крупные покупки

Фото: Istock/Nestea06

Эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова рассказала, какие дни в августе являются самыми удачными для совершения крупных покупок.





Юлия в беседе с корреспондентом «Москва 24» заявила, что наиболее благоприятными днями в августе станут 6, 19 и 31 числа. По её словам, именно эти даты находятся в гармонии с месячными и годовыми энергиями, способствуя получению прибыли и выгоды от покупок. Однако астролог отметила, что это не касается людей, родившихся в год Тигра.

«21 августа рекомендую заключать сделки, инвестировать и делать крупные приобретения. Однако в этот день важно что-то делать, если ощущается стопроцентная уверенность в правильности своих решений», — рассказала эксперт.

