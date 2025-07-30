Стало известно число россиян с зарплатой от миллиона рублей и выше в месяц

30 июля 2025, 06:58

Число россиян с зарплатой от миллиона рублей выросло вдвое и превысило 45 тысяч

Фото: iStock/tadamichi

Более 45 тысяч россиян в 2025 году получают зарплату от миллиона рублей в месяц. Это почти вдвое больше, чем два года назад. Больше всего высокооплачиваемых работников трудится в сфере информации и связи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).





Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы стандартно проводится раз в два года. Последнее исследование состоялось в апреле 2025 года среди 95,4 тысячи организаций (исключая малый бизнес). Оно охватило 28,4 миллиона работников.



У 45 428 людей зарплата была от 1 миллиона и выше. По данным Росстата, 34 399 человек зарабатывали от одного до двух миллионов рублей, 5 728 — от двух до трех миллионов, а 5 301 — свыше трех миллионов.



