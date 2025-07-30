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Мошенники стали выманивать у детей данные под видом школьных медсестер

Фото: iStock/artoleshko

Телефонные аферисты выманивают у детей SMS-коды под предлогом оформления медицинских анализов. Мошенники стали выдавать себя за школьных медсестер. Об этом сообщается в материалах МВД, которые оказались в распоряжении РИА Новости.



Отмечается, что мошенники представляются сотрудниками поликлиники или школьного медпункта. Они убеждают детей, что тем необходимо пройти медосмотр или сдать анализы с помощью онлайн-записи, для чего и требуется код из SMS. Целью злоумышленников является получение этого кода от ребенка.

Полиция настоятельно рекомендует родителям усилить контроль за использованием детьми мобильных устройств и интернета, а также ограничить доступ несовершеннолетних к подозрительным приложениям и веб-сайтам.

Ранее сообщалось о еще одной схеме телефонного обмана, которую начали активно использовать в столице России. Аферисты крадут деньги у студентов московских вузов, представляясь сотрудниками учебных частей.

Мария Моисеева

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