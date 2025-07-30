Мошенники стали выманивать у детей данные под видом школьных медсестер

30 июля 2025, 02:57

Фото: iStock/artoleshko

Телефонные аферисты выманивают у детей SMS-коды под предлогом оформления медицинских анализов. Мошенники стали выдавать себя за школьных медсестер. Об этом сообщается в материалах МВД, которые оказались в распоряжении РИА Новости.