Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей
Кормление голубей и других птиц вблизи жилых домов может повлечь за собой штраф в случае, если это создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию людей. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС заместитель председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергей Колунов («Единая Россия»).
По его словам, штраф предусмотрен не за кормление, а за последствия от него согласно статье 8.2 КоАП РФ. Для граждан ответственность предусмотрена от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 250 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается.
Колунов подчеркнул, что по этой же статье штрафы грозят людям, которые выбрасывают мусор из окна или оставляют его в подъезде.
Ранее сообщалось, что в Уссурийске дети до смерти забили голубя палками. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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