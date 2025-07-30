Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей

30 июля 2025, 07:19

Депутат Колунов: кормление голубей рядом с домом может обернуться штрафом

Фото: iStock/Mohith S R

Кормление голубей и других птиц вблизи жилых домов может повлечь за собой штраф в случае, если это создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию людей. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС заместитель председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергей Колунов («Единая Россия»).