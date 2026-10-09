Астролог рассказал, что важно сделать во время новолуния в знаке Весы 10 октября
Загадывать желания на тему отношений и украшать дом благоприятно в новолуние 10 октября. Об этом «Москве 24» сообщил нумеролог, астролог Борис Зак.
По его словам, в 18:50 по московскому времени произойдёт важное астрономическое событие. Согласно мнению эксперта, новолуние — это момент, когда необходимо формулировать цели и загадывать желания на ближайшие 30 дней. Луна будет находиться в знаке Весов, что подчёркивает значимость тем, связанных с отношениями, личным и деловым партнёрством, гармонией и справедливостью.
Астролог отметил, что Весы способствуют успешному разрешению конфликтов через дипломатию. Это особенно актуально в свете того, что новолуние совпадает с ретроградным движением Венеры, управляющей Весами, что может привлечь внимание к вопросам неравенства и нечестных действий, добавил Зак. Также в этот лунный месяц будет благоприятное время для освобождения от обид и негативных эмоций.
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