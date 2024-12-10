Астролог рассказала, какие подарки стоит дарить на год Деревянной Змеи

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Классические аксессуары, практичные бытовые вещи, сертификаты на обучение и различные путешествия стоит дарить на год Деревянной Змеи. Об этом рассказала специалист по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова. По ее словам, при этом сам символ года в виде игрушек и фигурок дарить не следует, так как есть вероятность навлечь на человека неприятности.
«В новом году привлекать в дом удачу, гармонию, финансовое изобилие и любовь будут подарки в виде классических аксессуаров, выполненных в изящном стиле, – неброских, но дорогих. Ведь Змея – это стихия Огня, а значит, любит все красивое, шикарное», — поделилась эксперт в беседе с «Москвой 24».В то же время эзотерик Аделина Панина для «Вечерней Москвы» составила очередной подробный гороскоп на 2025 год, в этот раз — Стрельцам. По ее словам, представителей этого знака ждут яркие событие, новые возможности и важные уроки. К примеру, в любви 2025 год принесет сначала эмоциональную паузу, затем бурную романтику, значительные шаги в отношениях и налаживание связи с близким человеком.
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