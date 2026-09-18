Астролог рассказала, что облегчит выполнение уроков детям разных знаков зодиака

18 сентября 2026, 18:18

Фото: Istock/demaerre

Астролог Ирина Шалева рассказала Москве 24, как детям разных знаков зодиака легче делать уроки. По её словам, Овнам домашнюю работу лучше разбивать на этапы и использовать таймер, Тельцам нужно привязать уроки к определённому времени и режиму дня, а Близнецам следует чередовать задания.





В беседе с изданием Шалева заявила, что для Раков взрослым стоит меньше участвовать в выполнении задач, а Львов нужно хвалить.

«Если он (ребёнок-Лев — прим. ред.) без посторонней помощи решил задачу, собрал портфель или выполнил уроки без напоминаний, стоит обратить внимание именно на это. Так ребёнок начинает воспринимать самостоятельность как собственное достижение и стремится чаще справляться сам», — считает эксперт.