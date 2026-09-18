Астролог рассказала, что облегчит выполнение уроков детям разных знаков зодиака
Астролог Ирина Шалева рассказала Москве 24, как детям разных знаков зодиака легче делать уроки. По её словам, Овнам домашнюю работу лучше разбивать на этапы и использовать таймер, Тельцам нужно привязать уроки к определённому времени и режиму дня, а Близнецам следует чередовать задания.
В беседе с изданием Шалева заявила, что для Раков взрослым стоит меньше участвовать в выполнении задач, а Львов нужно хвалить.
«Если он (ребёнок-Лев — прим. ред.) без посторонней помощи решил задачу, собрал портфель или выполнил уроки без напоминаний, стоит обратить внимание именно на это. Так ребёнок начинает воспринимать самостоятельность как собственное достижение и стремится чаще справляться сам», — считает эксперт.Девам, по словам астролога, поможет короткий план, а для Весов родители могут ограничить выбор. Со Скорпионами нужно договариваться заранее, Стрельцам полезны паузы. Шалева отметила, что Козерогам проще работать по списку, Водолеев не нужно заставлять учиться по привычной схеме, а для Рыб требуется разбивать большие задания на части.