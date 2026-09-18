Психолог Шибаева объяснила, почему женщины после 40 лет решаются на развод

18 сентября 2026, 15:59

Психолог Шибаева: экономическая независимость помогает женщинам заканчивать брак

Фото: iStock/Rawf8

После 40 лет многие женщины начинают иначе воспринимать семейную жизнь и чаще задумываются о расставании, рассказала врач, клинический психолог и психоаналитический психотерапевт Ирина Шибаева. К такому шагу нередко приводят накопленные обиды, смена ценностей и стремление к уважительным отношениям.