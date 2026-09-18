Психолог Шибаева объяснила, почему женщины после 40 лет решаются на развод
После 40 лет многие женщины начинают иначе воспринимать семейную жизнь и чаще задумываются о расставании, рассказала врач, клинический психолог и психоаналитический психотерапевт Ирина Шибаева. К такому шагу нередко приводят накопленные обиды, смена ценностей и стремление к уважительным отношениям.
В беседе с «Известиями» специалист пояснила, что к этому периоду дети часто становятся взрослыми, а работа дает устойчивый доход. Освободившееся время помогает внимательнее взглянуть на собственные желания и состояние брака. На решение влияет кризис среднего возраста. Человек оценивает прожитые годы, планы и представления о будущем. Женщины в этот период могут сталкиваться с гормональной перестройкой, что усиливает потребность пересмотреть привычный уклад.
Финансовая самостоятельность дает возможность не терпеть союз из-за страха остаться без средств. При этом Шибаева считает, что решающую роль играет самооценка и понимание допустимого в отношениях. Женщины все чаще воспринимают себя как личность, чьи потребности и границы заслуживают внимания.
Изменилось и отношение к самому институту семьи. Формальное сохранение брака ради статуса постепенно теряет ценность. Люди ждут от партнера близости, поддержки и уважения. На выбор женщины способны влиять модели, усвоенные в родительской семье. Кто-то воспроизводит знакомый сценарий, а кто-то стремится прервать его и не мириться с унижением или холодностью. Психолог подчеркнула, что особенно важно выходить из отношений при насилии, угрозах и постоянном психологическом давлении. В таких обстоятельствах безопасность женщины и детей должна стоять на первом месте.
Чаще всего к разводу приводит длительное разочарование, а не единичная ссора. Последним поводом нередко становится момент, когда многолетние претензии уже невозможно игнорировать. После взросления детей супруги порой понимают, что их связывали главным образом родительские обязанности, а эмоциональная связь давно ослабла. Перед расставанием Шибаева посоветовала продумать жилье, источники дохода и планы на ближайшее время. По ее словам, развод не обязательно означает жизненный крах: он способен стать началом нового этапа.
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