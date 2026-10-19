Радиоактивные грибы нашли у пассажира в аэропорту Домодедово

19 октября 2026, 10:40

В Домодедово таможенники нашли 30 кг радиоактивных грибов в багаже иностранца

Фото: Домодедовская Таможня

В Домодедово таможенники нашли более 30 килограммов радиоактивных белых грибов в багаже 32-летнего иностранца, вылетавшего в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.