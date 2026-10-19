Радиоактивные грибы нашли у пассажира в аэропорту Домодедово
В Домодедово таможенники нашли более 30 килограммов радиоактивных белых грибов в багаже 32-летнего иностранца, вылетавшего в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Мужчина сдал в багаж коробку весом 31 килограмм. При ее досмотре в зоне комплектации сработала стационарная система «Янтарь», предназначенная для обнаружения делящихся и радиоактивных материалов.
Внутри инспекторы нашли заводской картонный пакет с сыпучим веществом. На этикетке было указано, что это сушеные белые грибы от одной из российских компаний. Проверка переносным радиометром-спектрометром показала, что радиационный фон содержимого превышает естественный более чем в 10 раз. Первичная идентификация выявила радионуклид цезий-137.
Эти сведения незамедлительно передали в Роспотребнадзор. Ведомство признало продукцию радиоактивным отходом, который подлежит захоронению в установленном порядке. Производителю партии выдали предписание, специалисты также разработали программу мер по предотвращению вреда. Действие декларации о соответствии ЕАЭС на товар «Гриб белый сушеный» прекращено, выпуск и дальнейшая реализация продукции также приостановлены.
Ранее сообщалось, что в Северной Осетии таможенники пресекли незаконный вывоз 425 тысяч долларов США в Грузию.
Читайте также: