Синоптик предупредил о заморозках в Подмосковье на этой неделе

19 октября 2026, 10:24

Синоптик Ильин: днём потеплеет до +14 °C ночью похолодает до −3 °C

Фото: istockphoto / puflic_senior

В Подмосковье в ночные часы на этой рабочей неделе ожидаются заморозки, при этом днём сохранится преимущественно солнечная погода без осадков. К концу недели воздух может прогреться до +14 °C, а ночная температура станет положительной.