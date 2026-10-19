Синоптик предупредил о заморозках в Подмосковье на этой неделе
В Подмосковье в ночные часы на этой рабочей неделе ожидаются заморозки, при этом днём сохранится преимущественно солнечная погода без осадков. К концу недели воздух может прогреться до +14 °C, а ночная температура станет положительной.
Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По словам специалиста, в начале недели дневная температура составит около +9…+11 °C. Ближе к выходным потеплеет до +9…+14 °C. Однако ясное небо и небольшая облачность будут способствовать охлаждению воздуха ночью.
Уже в ближайшую ночь в Подмосковье температура может опуститься до −1…−3 °C. В Москве ожидается около 0 °C. В течение рабочей недели ночами также будет около нуля, а к концу недели потеплеет до +1…+6 °C.
В начале недели атмосферное давление составит 765–767 мм рт. ст., а к её окончанию снизится до 760 мм рт. ст., добавил Ильин.
В первой половине недели будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 4–9 м/с. Во второй половине недели он сменится на восточный и юго-восточный, а скорость снизится до 2–7 м/с.
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