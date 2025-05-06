Астролог рассказала, какие знаки зодиака среди мужчин не спешат жениться

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Некоторые мужчины склонны откладывать решение о вступлении в брак, и это может быть связано с их знаком зодиака. По словам астролога Натальи Шевченко, чаще всего к числу таких представителей относятся Близнецы, Стрельцы, Водолеи и Скорпионы, сообщает «Москва 24».
Как отметила Шевченко, мужчины-Близнецы часто боятся ошибиться с выбором партнёрши. Их пугает идея, что где-то может быть более подходящий человек, а бытовые реалии супружеской жизни вызывают у них тревогу. Разговоры о будущем они, как правило, стараются отложить, объясняя это необходимостью пожить для себя, либо переводят тему в шутку.
Мужчины, рождённые под знаком Стрельца, опасаются, что официальный союз помешает их личным целям. Мысли о семейных обязанностях — коммунальных платежах, ремонтах, кредитах — могут вызвать у них внутренний протест. Они склонны считать, что чувства важнее формальностей, и часто утверждают, что семья — это не о штампе в паспорте.
Что касается Водолеев, то представители этого знака опасаются потерять свою индивидуальность в отношениях. Они не приемлют рамок и ограничений, предпочитая свободные союзы без обязательств. По мнению Шевченко, для них гораздо важнее эмоциональная связь, чем юридическое оформление отношений.
Скорпионы же, по словам астролога, воспринимают брак как потенциальную угрозу уязвимости. Они боятся открыться до конца, опасаясь потерять контроль над эмоциями, что воспринимают как слабость. В связи с этим мужчины-Скорпионы склонны держать дистанцию и избегать глубоких привязанностей.
Ранее астролог Ирина Шалева рассказала, какие знаки зодиака среди женщин чаще берут на себя роль лидера в отношениях. В первую очередь она выделила Львиц, которые, по словам эксперта, стремятся к вниманию и не терпят второстепенных ролей в любви.
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Мужчины, рождённые под знаком Стрельца, опасаются, что официальный союз помешает их личным целям. Мысли о семейных обязанностях — коммунальных платежах, ремонтах, кредитах — могут вызвать у них внутренний протест. Они склонны считать, что чувства важнее формальностей, и часто утверждают, что семья — это не о штампе в паспорте.
Что касается Водолеев, то представители этого знака опасаются потерять свою индивидуальность в отношениях. Они не приемлют рамок и ограничений, предпочитая свободные союзы без обязательств. По мнению Шевченко, для них гораздо важнее эмоциональная связь, чем юридическое оформление отношений.
Скорпионы же, по словам астролога, воспринимают брак как потенциальную угрозу уязвимости. Они боятся открыться до конца, опасаясь потерять контроль над эмоциями, что воспринимают как слабость. В связи с этим мужчины-Скорпионы склонны держать дистанцию и избегать глубоких привязанностей.
Ранее астролог Ирина Шалева рассказала, какие знаки зодиака среди женщин чаще берут на себя роль лидера в отношениях. В первую очередь она выделила Львиц, которые, по словам эксперта, стремятся к вниманию и не терпят второстепенных ролей в любви.
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Дайана Хусинова