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Названы знаки зодиака, чьей симпатии добиться сложнее всего

Фото: istockphoto/Oksana Lyskova

Фото: istockphoto/Oksana Lyskova

Самыми неприступными знаками зодиака считаются Козероги, Скорпионы и Водолеи. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала астролог Ирина Шалева. По ее словам, Козерог руководствуется разумом, а не чувствами, в нем преобладает рациональность.
«Они могут быть холодны и закрыты в плане проявления эмоций, их сердце как сейф с кодовым замком. Часто это связано с желанием проверить потенциального партнера, чтобы потом не разочаровываться в нем. Чтобы завоевать доверие Козерогов, нужно проявить терпение и выдержку», — прокомментировала Шалева.
Скорпионы, по словам специалиста, осторожно выбирают партнера, они опасаются быть обманутыми и уязвимыми. Кроме того, контроль — их второе имя, такие люди держат дистанцию с другими и не подпускают к себе очень близко. Скорпионы даже способны на проверки. С ними нужно быть искренними, предупредила астролог.

Водолеи в свою очередь дорожат своей независимостью и свободой. Партнер не должен пытаться их ограничивать, а еще быть интересным собеседником и хорошим другом.

«Чтобы привлечь внимание Водолея, важно не навязывать ему мысли и идеи, а предоставлять полную свободу самовыражения, тогда он откроет сердце», — резюмировала Ирина Шалева.

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#астрология
#отношения
#новости
«Достали из нафталина»: Общественники требуют не пускать в Госдуму Чехову и других звезд
Иванов: Чехова пиарится на «Новых людях»
09 апреля 2025, 15:33

Фото: istockphoto/ANGHI

В Госдуме не должно быть телеведущей Анфисы Чеховой, звезды «Дома-2» Алены Водонаевой и балерины Анастасии Волочковой. Свое мнение в беседе с NEWS.ru выразил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Парламентарий уверен, что Чехова пиарит себя за счет партии «Новые люди».
«Надо запрещать выдавать пропуска в Госдуму бывшим звездам, которые были замечены в антидуховных проектах, например «Секс с Анфисой Чеховой». Подобные шаги подрывают доверие к политическим институтам и нивелируют серьезность обсуждаемых проблем», — сказал собеседник.

Он добавил, что Чехову «достали из нафталина». Таким образом Иванов отреагировал на решение «Новых людей» назначить Чехову ответственной за демографическое направление и направление семейных ценностей. Накануне телеведущая предложила заменить слово «брак» для повышения российской демографии.

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Названы знаки зодиака, чьей симпатии добиться сложнее всего

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#мир
#россия
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В ДТСЗН Москвы назвали пять ситуаций, где нужна помощь опеки
Данько: помощь опеки нужна при смене имени ребенка
09 апреля 2025, 14:51

Фото: istockphoto/morrowlight

Помощь органов опеки может понадобиться при смене детского имени, установлении отцовства, если несовершеннолетний хочет зарабатывать или стать юридически взрослым до совершеннолетия и при действиях с имуществом и счетами.
Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала глава управления опеки и попечительства столичного ДТСЗН Татьяна Данько. Она подчеркнула, что согласие опеки при смене детского имени нужно до достижения им 14-летнего возраста.

«Имя могло быть выбрано под влиянием эмоций после рождения ребенка, а спустя некоторое время родители поняли, что оно сложно произносится или не сочетается с отчеством, а может, и вовсе не подходит их сыну или дочке», — сказала собеседница.

Установить отцовство опека помогает в ряде случаев, включая смерть матери, лишение ее родительских прав и других, когда нет возможности получить ее согласие.

До 14-летнего возраста дети уже могут зарабатывать самостоятельно, но им потребуется согласие родителей, а родителям — согласие опеки. В 14- и 15-летнем возрасте подростку нужно лишь родительское согласие, а от 15 и старше он может быть в этом вопросе самостоятельным. Юридически взрослым ребенок может стать по достижению 16-летнего возраста, такими правами его наделяет опека, если подросток работает официально или занимается бизнесом.

«Например, подросток — успешный блогер, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, отмечает 16-летие и решает стать независимым, чтобы избавить родителей от необходимости всюду с ним ходить и заверять рекламные контракты. Папа и мама только за. Органы опеки проверят его финансовую самостоятельность и примут решение об эмансипации», — добавила Татьяна Данько.

Опека защищает тех, кто не в состоянии самостоятельно заботиться о себе в силу тех или иных причин. Речь идет как о детях, так и о взрослых, которые находятся под опекой и попечительством.

«Если нужно снять средства с его счета, значит, они должны быть потрачены на что-то необходимое их сыну или дочке, например образование», — резюмировала специалист.

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#мир
#россия
#дети
#социальная помощь
#опека
#новости
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«Космический пылесос, пиявки и тибетские песнопения»: SHOT Проверка расследовала псевдоцелителей
09 апреля 2025, 13:51

Фото: iStock/LesDaMore

Вышел новый выпуск расследовательского проекта «SHOT Проверка», посвященный деятельности псевдоцелителей. Выяснилось, что те, кто играет на надеждах людей, пользуются самыми разными методами — от визуализации «космического пылесоса» и лечения пиявками до тибетских песнопений в заброшенном пионерском лагере.
В рамках выпуска журналисты детально изучили несколько методик: огненный массаж, гирудотерапию и «очищение» по видеосвязи. Каждый из проверяемых специалистов уверял, что его метод — самый действенный.
«Лжецелительство — это незаконная околомедицинская или немедицинская деятельность, содержащая признаки обмана пациентов, проведение лечения без соответствующей квалификации и лицензии. Эта деятельность предусматривает уголовную, административную и гражданскую ответственность», — рассказал адвокат Андрей Мишонов журналистам «SHOT Проверки».
Полное расследование можно посмотреть на канале «SHOT Проверки», а также в ВК.

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#проверки
#журналисты
#лечение
#адвокат
#лицензии
#расследование
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«Урок цифры» проходит в России до 28 апреля
09 апреля 2025, 13:44

Фото: istockphoto/Akarapong Chairean

«Урок цифры», направленный на развитие компетенций цифровой экономики и раннюю профориентацию школьников в сфере IT, пройдет в России до 28 апреля.
Как уточнили в Минцифры, учащиеся познакомятся с квантовыми вычислениями и новыми специальностями, которые возникают на пересечении информатики, биологии, химии и физики.

«В рамках Урока учащиеся сформируют представление о возможностях научных достижений, в том числе квантовых вычислений, и их применении в различных сферах деятельности человека в России и мире», — сказано в релизе министерства.

В начале марта российских школьников приглашали к участию в просветительском проекте Минцифры «Цифровой ликбез», развивающем критическое мышление.

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#мир
#россия
#образование
#минцифры
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#новости
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В АСИ рассказали, каких заявок ждут на форум «Сильные идеи для нового времени»
09 апреля 2025, 13:41

Фото: сайт asi.ru

В России продолжается приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив. Вместе с Фондом «Росконгресс» оно организует мероприятие. Соорганизаторами выступают ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.
Идеи изменений в стране можно подать на платформе до 15 мая. Эксперты отберут топ-100 идей. Самые интересные из них представят руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.

Как отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, за прошедшие годы интерес к форуму вырос вдвое. В 2024 году количество идей увеличилось на 208% по сравнению с 2020-м.
«За эти годы мы получили почти 90 тыс. идей из всех регионов России и 35 зарубежных стран. В этом году ждём проекты, направленные на повышение качества жизни, поддержку предпринимательства, развитие кадрового потенциала, креативных индустрий, технологий, экологического благополучия. Каждая идея получит экспертную оценку, а лучшие станут частью масштабных преобразований для устойчивой экономики, качественной и комфортной жизни наших граждан», – подчеркнула Чупшева.
Подать заявку может любой россиянин. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и выбрать номинацию. Затем следует следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов.

Финальной точкой станет очный двухдневный форум, запланированный на лето в Нижнем Новгороде. На нём планируется презентация ста лучших идей и проектов. На пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству страны.

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#аси
#нижний новгород
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