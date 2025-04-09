Названы знаки зодиака, чьей симпатии добиться сложнее всего

Самыми неприступными знаками зодиака считаются Козероги, Скорпионы и Водолеи. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала астролог Ирина Шалева. По ее словам, Козерог руководствуется разумом, а не чувствами, в нем преобладает рациональность.