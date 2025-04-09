Названы знаки зодиака, чьей симпатии добиться сложнее всего

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Самыми неприступными знаками зодиака считаются Козероги, Скорпионы и Водолеи. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала астролог Ирина Шалева. По ее словам, Козерог руководствуется разумом, а не чувствами, в нем преобладает рациональность.
«Они могут быть холодны и закрыты в плане проявления эмоций, их сердце как сейф с кодовым замком. Часто это связано с желанием проверить потенциального партнера, чтобы потом не разочаровываться в нем. Чтобы завоевать доверие Козерогов, нужно проявить терпение и выдержку», — прокомментировала Шалева.Скорпионы, по словам специалиста, осторожно выбирают партнера, они опасаются быть обманутыми и уязвимыми. Кроме того, контроль — их второе имя, такие люди держат дистанцию с другими и не подпускают к себе очень близко. Скорпионы даже способны на проверки. С ними нужно быть искренними, предупредила астролог.
Водолеи в свою очередь дорожат своей независимостью и свободой. Партнер не должен пытаться их ограничивать, а еще быть интересным собеседником и хорошим другом.
«Чтобы привлечь внимание Водолея, важно не навязывать ему мысли и идеи, а предоставлять полную свободу самовыражения, тогда он откроет сердце», — резюмировала Ирина Шалева.
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Никита Кротов