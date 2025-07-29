Российский эксперт сравнил требования стран Прибалтики с методами мошенников
Попытки Латвии, Литвы и Эстонии добиться компенсаций от России за так называемую «советскую оккупацию» напоминают действия телефонных мошенников.
Об этом заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН, председатель Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с NEWS.ru. По словам эксперта, ожидать каких-либо выплат от Москвы странам Балтии не стоит.
«Предложения о компенсации от России этим страна за «советскую оккупацию» сродни требованиям мошенников перевести деньги «на безопасный счет». Они полагают, что мы идиоты. Но это совершенно не так», — отметил Межевич.Он также подчеркнул, что говорить об оккупации со стороны Советского Союза некорректно. По его мнению, «оккупант» не стал бы развивать инфраструктуру, строить заводы и вкладываться в развитие территорий.
«"Оккупант", как они нас называют, не строил бы в Таллине, Риге и Вильнюсе инфраструктуру и заводы, работающие до сих пор. И "оккупант" не мог бы жить хуже, чем та территория, которая им оккупирована, — добавил эксперт.