Российский эксперт сравнил требования стран Прибалтики с методами мошенников

29 июля 2025, 11:57

Фото: istockphoto / artoleshko

Попытки Латвии, Литвы и Эстонии добиться компенсаций от России за так называемую «советскую оккупацию» напоминают действия телефонных мошенников.





Об этом заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН, председатель Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с NEWS.ru. По словам эксперта, ожидать каких-либо выплат от Москвы странам Балтии не стоит.



«Предложения о компенсации от России этим страна за «советскую оккупацию» сродни требованиям мошенников перевести деньги «на безопасный счет». Они полагают, что мы идиоты. Но это совершенно не так», — отметил Межевич.

«"Оккупант", как они нас называют, не строил бы в Таллине, Риге и Вильнюсе инфраструктуру и заводы, работающие до сих пор. И "оккупант" не мог бы жить хуже, чем та территория, которая им оккупирована, — добавил эксперт.