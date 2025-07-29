Россиянам рассказали, как не стать посредниками в мошеннических переводах

29 июля 2025, 11:51

Дропперами не по своей воле часто становятся студенты и подростки

Фото: iStock/Muhammad Labib Adilah

Чтобы случайно не стать дроппером — посредником в мошеннических финансовых схемах, не нужно передавать свою банковскую карту незнакомым людям, новым знакомым или малознакомым людям. Кроме этого, не следует откликаться на просьбы незнакомых людей, которые могут попросить снять деньги с карты и передать им наличные или наоборот. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.





По словам Воронина, часто жертвами мошенников становятся подростки и студенты, которые спокойно могут передать свою карту незнакомцам.



«Если вам поступил неизвестный перевод, необходимо обратиться в службу поддержки банка <…>. Категорически запрещено возвращать поступившие деньги на другие реквизиты», — сказал эксперт.