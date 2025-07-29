Россиянам рассказали, как не стать посредниками в мошеннических переводах
Дропперами не по своей воле часто становятся студенты и подростки
Чтобы случайно не стать дроппером — посредником в мошеннических финансовых схемах, не нужно передавать свою банковскую карту незнакомым людям, новым знакомым или малознакомым людям. Кроме этого, не следует откликаться на просьбы незнакомых людей, которые могут попросить снять деньги с карты и передать им наличные или наоборот. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.
По словам Воронина, часто жертвами мошенников становятся подростки и студенты, которые спокойно могут передать свою карту незнакомцам.
«Если вам поступил неизвестный перевод, необходимо обратиться в службу поддержки банка <…>. Категорически запрещено возвращать поступившие деньги на другие реквизиты», — сказал эксперт.Воронин предупредил: человек, ставший дроппером не по своей воле, может столкнуться с шантажом, вымогательством, а также возможна уголовная ответственность.
Если следовать вышеуказанным рекомендациям, то с бóльшей вероятностью получится избежать неприятностей и обезопасить свои финансы, заключил эксперт.