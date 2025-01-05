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Астролог рассказала, кому из знаков зодиака повезет в любви в 2025 году

Фото: iStock/rawintanpin

Фото: iStock/rawintanpin

Китайский новый год Деревянной Змеи по восточному лунному календарю наступает 29 января 2025 года. Но по традиции мы заранее готовимся к нему, уже накануне нового года в конце декабря и начинаем интересоваться восточным гороскопом.
Символом 2025 года в восточной традиции является Деревянная Змея. У Змеи сильная воля, она нежная и терпеливая. Змея символизирует мудрость.

В 2025 году важно не торопиться, поступки обдумывать и быть мудрыми. Также в достижении своих целей поможет умение планировать, стратегия и логика. Хорошая быстрая реакция выручит в решающий момент, а сила воли пригодиться на пути к мечте.



В люби надо быть логичными, не поддаваться импульсивным эмоциям и необдуманным чувствам. Желательно дорожить уже имеющимися взаимоотношениям. Можно и нужно быть долее страстными, хорошо добавить ярких впечатлений. Надо избегать скуки и холодности. Поддерживать чувства будет легче, особенно, если подходить к этому со всей душой. Если появляются трудности в существующем союзе, то надо запастись терпением, постараться наладить взаимоотношение и прийти к взаимопониманию.

Год Деревянной Змеи располагает к тому, чтобы влюбляться. Для тех, кто хотел бы найти своё счастье в любви, встретить подходящего партнёра год Деревянной Змей благоприятен. Главное пожелать это от всего сердца, быть активными и действовать. Нужно знакомиться, ходить на свидания, организовать романтичный ужин. Хорошо бы попробовать в течение 2025 года наладить личную жизнь, наладить личные контакты. Ответные чувства можно вызвать, показав свою заинтересованность и проявив яркий интерес к партнёру. Важно верно оценить все достоинства друг друга и искренне восхищаться друг другом. Если сразу что-то не ладится, то лучше отступить и продолжить поиски.

Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» раскрыла китайский гороскоп любви для каждого знака на 2025 год.

Крысу будут любить, она может рассчитывать на взаимность. Страсть и тонкие переживания переплетутся. Общие интересы, беседы сблизят с партнёром. Терпение поможет преодолеть сложные вопросы.

Быку в любви необходима стабильность, эксперименты неуместны. Надо чтобы все шло согласно укладу и распорядку. Ему полезно свои поступки продумывать, стремиться к гармонии и создавать уют дома. Допустима легкость и поверхность. Это намного лучше драматизации.

Тигру важна будет эстетика в любви, а также общие интеллектуальные интересы и взгляды. Надо приложить усилия и улучшить отношения благодаря нежности, мягкости.

Коту повезет в любви. Но для того, чтобы поймать удачу ему надо всё-таки постараться. Не следует лениться, не желательно быть слишком практичным. Необходимо быть романтичным, возвышенным, открыть в себе силы платонической любви и рассмотреть в партнёре интересную личность.

Дракону важно в любви не растворяться полностью, а сохранять свои индивидуальные особенности, поддерживать свои сложившиеся привычки. Также надо поддержать своего партнёра в желании реализовываться помимо взаимоотношений. Дракону нужно быть внимательным, заботливым и отзывчивым.

Змея испытает спокойное счастье и радость в любви. Чистые чувства, искренность и доброта наполнят дом Змеи и её сердце. Она наладит свой образ жизни и укрепит свою семью.

Лошадь проявит нежность, понимание и желание активно поддерживать партнёра в его амбициозных стремлениях и желании себя реализовать. Для того чтобы стать более привлекательной, Лошади надо подчеркнуть своё обаяние и красоту. Ей благоприятно себя украшать.

Коза станет чувственнее и чувствительней. Во взаимоотношения надо стремиться к стабильности и размеренности. Постоянство, доброта, забота и демонстрация нежных чувств подарят обоим партнёрам уверенность и спокойствие.

Обезьяне надо быть бодрой и активной. Ей хорошо на всё смотреть оптимистично и позитивно. Обезьяне желательно делиться теплыми чувствами, быть уверенной в себе и спокойной. Обсуждать ситуации во взаимоотношениях лучше с позиции дипломатии, доброты, понимания и сочувствия.

Петух нуждается в романтике. В любви ему будет сопутствовать удача. Ему нужно быть смелым, но последовательным и сдержанным. Эмоции и свой внутренний мир лучше не обсуждать слишком подробно. Оставаться таинственным более благоприятно.

Собаке для гармонии и счастья в любви надо наладить взаимопонимание. Общие интересы и планы поспособствуют семейному благополучию. Собаке нужно быть активнее и инициативнее. Страсть, энергия пробудят любовь.

Кабану надо во всём придерживаться эстетики. Такой подход нужен и во внешнем виде, в умении производить впечатление и в желании совершать красивые поступки. Благоприятно выходить в свет и общаться.

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Россиянам рассказали, как быстро включиться в работу после новогодних праздников
Психолог Бабайкина: нужно восстановить режим сна до начала рабочих будней
05 января 2025, 10:07

Фото: iStock/jacoblund

Соблюдение цикадных ритмов поможет быстро войти в рабочий режим после праздников. Об этом «Радио 1» рассказала психолог-эксперт по мотивации и борьбе с выгоранием Татьяна Бабайкина.
«Пожалуйста, соблюдайте цикадные ритмы, восстановите свои цикадные ритмы, это режим сна хотя бы за несколько дней до начала рабочих будней», — сообщила эксперт.

По её словам, организму нужно пройти «акклиматизацию» до начала работы, то есть не засыпать в два, четыре часа ночи, как часто бывает в праздники, а за три дня до рабочих будней начать ложиться спать, например, в одиннадцать часов.

«У вас будет нормальная энергия, не будет хотеться спать, и тогда намного проще адаптироваться», — отметила эксперт.

Она добавила, что просыпаться следует за час до предполагаемого утреннего подъёма на работу.

«То есть если вы обычно встаёте в 7 утра, например, на работу, то поставьте [будильник] на 8, чтобы вот этот час был. Час — это не страшно для адаптации», — привела пример психолог.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком продолжительный сон может пагубно сказаться на здоровье, вызывая проблемы с сердечно-сосудистой системой. По её словам, причинами длительного сна могут быть ментальные нарушения, эндокринные сбои, хронические болезни, а также приём некоторых медикаментов.

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#праздники
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#работа
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У экс-чиновника МЭР Храновского изъяли в доход государства имущество на ₽500 млн
05 января 2025, 07:57

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Суд изъял в доход государства у бывшего директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития (МЭР) Игоря Храновского имущество общей стоимостью порядка 500 миллионов рублей.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Всё это имущество было приобретено экс-чновником на доходы, происхождение которых он не сумел подтвердить. Поэтому судом было принято решение обратить его в доход государства. Речь идёт о больших суммах наличных денег в валютах разных стран, элитных автомобилях и дорогой недвижимости, уточнил собеседник агентства.

Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, суд конфисковал у Храновского и его семьи в доход государства участок земли площадью 2,8 тысячи квадратных метров в подмосковном посёлке Горки, а также расположенный там же коттедж площадью 674,2 квадратных метра, семь автомобилей премиум-класса и денежные средства в сумме $433 200, €53 630 и 3,7 млн рублей.

Храновский был задержан в марте 2024 года вместе с бывшим депутатом Владимиром Кайшевым. Как установили следователи, участники преступной группы незаконно отозвали у одной из компаний лицензию на добычу минеральной воды с целью рейдерского захвата, а также похищали природный газ.

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#суд
#имущество
#газ
#следователи
#участок
#коттедж
#доходы
#горки
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В Токио на аукционе продали 276 килограммового тунца за 1,3 миллиона долларов
05 января 2025, 05:03

Фото: iStock/LUNAMARINA

На аукционе в Токио продали 276 килограммового тунца за 1,3 миллиона долларов. Об этом пишет агентство Киодо.
Сделка состоялась в рамках первого новогоднего аукциона рыбном рынке Тоесу. Данное мероприятие в Японии привлекает большое внимание, так как оно считается неофициальным маркером экономических тенденций и прогнозом на год. Согласно традициям, чем больше заплатят на самого дорого тунца на аукционе, тем следующий год будет богаче.

Продажа рыбы за 1,3 миллиона долларов не является рекордной. В 2019 году с молотка ушел тунец уже за 3,1 миллион. Для осуществления сделки образовался тандем оптовой компании «Ямаюки» и ресторана суси «Суси Гиндза Онодэра». Эта пара уже в пятый раз стала владелицей самой дорогой рыбы.

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#аукцион
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Юрист Яковлева назвала список выросших штрафов ПДД
05 января 2025, 02:21

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Назван список выросших штрафов ПДД с 1 января этого года. Им поделилась с агентством «Прайм» директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.
«Повышение штрафов давно ожидалось из-за инфляции, но более строгие условия оплаты могут усилить финансовое давление на водителей», — поделилась эксперт.

Яковлева рассказала, что в среднем штрафы выросли в полтора раза, а скидка за быструю оплату в случае превышения скорости снизилась с 50 до 25 процентов. На данный вид нарушений сделан особый акцент, так как несоблюдение скоростного режима у водителей встречается в более 70% случаев.

Также вырос штраф за вождение в нетрезвом виде К тому же водители больше заплатят за отсутствие действующего полиса ОСАГО, причинение вреда здоровью средней тяжести в ДТП, нарушение правил парковки и проезд на красный свет.

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#штрафы
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Назван топ самых популярных российских препаратов за рубежом
05 января 2025, 00:13

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

В Минпромторге России назвали список самых популярных отечественных препаратов за рубежом. Этим поделились в издании «Российская газета».
«Больше всего востребованы за рубежом дженерики — недорогие аналоги оригинальных препаратов, произведенных российскими фармкомпаниями... Спросом на международных рынках также пользуются противовирусные средства и фитопрепараты. Также Россия поставляет за рубеж широкий спектр кардиологических препаратов», — говорится в сообщении.

По словам гендиректора «Биннофарм Групп» Рустема Муратова, лекарственные препараты России отличаются качеством и доступной ценной, что наиболее важно для развивающихся стран. Гендиректор Pharmedu Татьяна Ходанович предсказала, в 2025 году данный сегмент отечественного экспорта продолжит расти.

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#россия
#препараты
#лекарства
#экспорт
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На Солнце произошла вторая за день вспышка высочайшего класса
04 января 2025, 21:58

Фото: iStock/ remotevfx

Ученые дважды за 4 декабря зафиксировали вспышку самого высокого класса Х на Солнце, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики (ИПГ).
«4 января в 01:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты», — обратили внимание в Институте прикладной геофизики.

Это была вторая мощнейшая вспышка, которая произошла с начала января 2025 года. Ранее стало известно, что 3 января учёные зарегистрировали вспышку Х1.2.

Также в субботу было ещё пять вспышек класса М — M7.6, M1.5, M5.8, M1.9, M2.3.

В январе учёные передавали, что уровень мощности магнитной бури на Земле увеличился с «сильного» до «очень сильного». Исходя из данных мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля планеты сейчас поднялась до уровня G4 — «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

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#ученые
#солнце
#космос
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КС Литвы оценит законность лишения гражданства фигуристки Дробязко
04 января 2025, 21:44

Маргарита Дробязко (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Конституционный суд (КС) Литвы собирается оценить законность лишения литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, сообщило агентство Sputnik Литва.
Конституционный суд Литвы отреагировал на обращение Регионального административного суда, усомнившегося в обоснованности лишения Маргариты Дробязко гражданства и в том, что действия фигуристки угрожают интересам национальной безопасности.

«КС также предлагается оценить, соответствует ли Конституции положение о том, что решение об утрате гражданства, предоставленного в порядке исключения, принимается президентом», — обращалось внимание в сообщении.

15 сентября 2023 года выяснилось, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил спортсменку гражданства из-за выступления фигуристки в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки в Российской Федерации. Дробязко говорила, что не готова была отвернуться от России ради сохранения литовского паспорта.

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#суд
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#литва
#гражданство
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В Молдавии мэры Кишинева и Бельцов потребовали компенсировать рост тарифов
04 января 2025, 20:19

Фото: iStock/ NatanaelGinting

В Молдавии мэры городов Кишинев и Бельцы потребовали у властей компенсации за увеличение тарифов из-за энергокризиса. Об этом сообщил глава Кишинева Иван Чебан в своем Teлеграм-канале.
Иван Чебан отметил, что горожане вынуждены экономить, чтобы у них появилась возможность оплачивать счета. Мэр Кишинева подчеркнул, что подорожало отопление, электричество, газ и уголь. Он объявил, что из-за роста тарифов вырастут цены на все услуги и товары. Мэр столицы предложил, чтобы власти Молдавии компенсировали рост тарифов.

С идентичным обращением к государству выступил мэр города Бельцы. Он попросил компенсации из-за «некомпетентной политики в области обеспечения энергетической безопасности страны».

До этого эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ выразил мнение, что инфляция в стране ускорится до больше чем 10 процентов, поскольку цены на электроэнергию ​выросли.

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Скончался актёр Станислав Дубков
04 января 2025, 18:41

Фото: iStcock/ TheaDesign

Экс-директор Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин», член Союза театральных деятелей России, заслуженный работник культуры РФ Станислав Дубков скончался в 72 года, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
«4 января на 73-м году после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни бывший директор Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин» Дубков Станислав Маркович. <...> Прощание со Станиславом Марковичем будет проходить в Театре куклы, актера, маски «Арлекин» 9 января», — отмечалось в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание, что прощание со Станиславом Дубковым пройдёт 9 января в Театре куклы, актера, маски «Арлекин».

Актёр пришёл в Омский театр кукол в 1975 году артистом-кукловодом. С 1989-го по 1996-й Дубков занимал пост заместителя директора театра, а с 1996 по 2018 год он был директором. Под руководством Станислава театр стал вести активную постановочную, прокатную, гастрольную и фестивальную деятельность. В Омском театре кукол появился Международный фестиваль «В гостях у «Арлекина» благодаря Дубкову.

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