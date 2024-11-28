Таролог Зак сделал неожиданное предсказание о ходе СВО в 2025 году

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2024 год подходит к концу, но одной из самых острых и важных тем для России остается Специальная военная операция. Как может развернуться ситуация в 2025 году?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что общая тенденция 2025 года для России достаточно положительная.
Он добавил, что в следующем году администрация Трампа возьмет курс на улучшение отношений с Российской Федерацией.
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«На СВО будут успехи. У нас в течение года — что в начале, что в середине, что в конце, действительно будет ровная и успешная ситуация в развитии СВО. Соответственно, наши успехи станут предметом торга на внешнеполитической арене и положительно скажутся на экономике нашей страны. Более того, есть большая доля уверенности, что СВО, по крайней мере активная ее фаза, ближе к концу 2025 года закончится», — сказал таролог.
Он добавил, что в следующем году администрация Трампа возьмет курс на улучшение отношений с Российской Федерацией.
«Скорее всего, это будет носить немного завуалированный характер. То есть мы будем продолжать слышать с трибун в телевизорах какие-то негативные слова в адрес России. Но на деле они будут стараться улучшить с нами отношения и экономические связи», — предсказал собеседник.
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Анастасия Бондарева