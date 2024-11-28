Таролог Зак предсказал, каким будет 2025 год для россиян

Фото: iStock/undefined undefined
Осень подходит к концу, а это значит, что зимние праздники все ближе, как и наступление нового 2025 года. Каких изменений стоит ожидать россиянам?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что положение россиян в 2025 году не ухудшится.
Ранее таролог предсказал экономический подъем России в 2025 году.
Читайте также:
«Оскорбительно и несправедливо»: Астролог высказалась о запрете услуг тарологов
Депутат ГД Свинцов после визита к тарологу предложил запретить рекламу гадания
В России предложили ввести уголовное наказание за порчу, гадание и привороты
«В социальном плане все достаточно спокойно. Это связано с тем, что нас ожидают успехи в области развития экономики и грамотная политика внутри страны. Ни к каким серьезным волнениям или негативу со стороны населения ситуация в новом году не приведет. Народ продолжит так же развиваться и жить спокойно», — сообщил эксперт.
Ранее таролог предсказал экономический подъем России в 2025 году.
Читайте также:
«Оскорбительно и несправедливо»: Астролог высказалась о запрете услуг тарологов
Депутат ГД Свинцов после визита к тарологу предложил запретить рекламу гадания
В России предложили ввести уголовное наказание за порчу, гадание и привороты
Анастасия Бондарева