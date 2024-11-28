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Таролог Зак предсказал, каким будет 2025 год для россиян

Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Осень подходит к концу, а это значит, что зимние праздники все ближе, как и наступление нового 2025 года. Каких изменений стоит ожидать россиянам?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что положение россиян в 2025 году не ухудшится.

«В социальном плане все достаточно спокойно. Это связано с тем, что нас ожидают успехи в области развития экономики и грамотная политика внутри страны. Ни к каким серьезным волнениям или негативу со стороны населения ситуация в новом году не приведет. Народ продолжит так же развиваться и жить спокойно», — сообщил эксперт.



Ранее таролог предсказал экономический подъем России в 2025 году.

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Узнали причину уголовного дела в отношении правнучки летчика Чкалова
Интервью Дарьи Богдановой* Кашину стало причиной возбуждения уголовного дела
28 ноября 2024, 05:28

Фото: iStock/Akintevs

Правнучка известного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова* стала фигурантом уголовного дела из-за интервью журналисту Олегу Кашину.
В материалах дела, оказавшихся в распоряжении ТАСС, говорится, что Богданова*, находясь за границей, сделала в интервью заявления, которые были расценены как оправдание терроризма и призывы к насильственным действиям в отношении институтов российской власти.

Измайловский суд Москвы заочно арестовал Богданову*, обвиняя её в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Она также включена 31 октября в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Кроме того, в деле отмечается, что Богданова распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей, выступала против специальной военной операции на Украине и участвовала в сборе средств в поддержку украинских вооруженных сил.

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Стало известно число принадлежащих Макаревичу* в РФ объектов недвижимости
Глава ФПБК Бородин: у Макаревича* 70 объектов недвижимости в России
28 ноября 2024, 04:57

Андрей Макаревич (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Музыкант и основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич* может владеть около 70 объектами недвижимости в России. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью NEWS.ru.
По словам активиста, Макаревич*, находясь за границей, критикует политику России, президента Владимира Путина и действия, связанные со специальной военной операцией (СВО).

Бородин также выступил за изменения в законодательстве, которые позволили бы зачислять доходы иностранных агентов на специальные счета, блокируя их финансовую активность в стране

В дополнение Бородин предложил распространять ответственность иностранных агентов на их детей. В частности, он заявил, что сын Макаревича*, Иван, должен отправиться в зону СВО, если не выполнит «долг перед родиной».

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Илон Маск заявил о превосходстве Достоевского над книгами по психологии
28 ноября 2024, 00:35

Фото: iStock/Goroda

Илон Маск поддержал мнение о превосходстве произведений Федора Достоевского над современными книгами по психологии, высказавшись в соцвети X.
Он выразил свое согласие, комментируя публикацию в социальной сети X, где пользователь привел цитату из романа «Братья Карамазовы», которая начиналась со слов «главное, самому себе не лгите», и отметил, что она глубже, чем целые психологические труды.

Маск коротко подтвердил свое одобрение.

«Правда», — написал он.
Это вызвало обсуждение среди его подписчиков, ценящих классическую литературу.

Ранее американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в социальной сети X, что пилотируемая авиация утратит свою актуальность в войнах будущего.

Он также верит, что американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований — их сделали дорогими и неэффективными.

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В Московской области с апреля по ноябрь отремонтировали более 620 дворов

В Подмосковье в 2025 году проведут 76 кампаний к памятным датам военной истории
#мнение
#илон маск
#литература
#психология
#сша
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В Московской области с апреля по ноябрь отремонтировали более 620 дворов
27 ноября 2024, 18:53

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье завершили программу ремонта дворов на 2024 год. Всего с апреля по ноябрь благоустроено более 620 дворовых территорий, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Под контролем сотрудников министерства проводились работы в рамках программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий». В 57 городских округах региона благоустроено 627 дворов. Самое большое количество привели в порядок в Люберцах – 27, Химках – 25 и в Воскресенске – 24.
«Мы завершили реализацию программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 2024». Уже составляем план на будущий год. Планируем отремонтировать более 500 дворов. Если позволит погода, работы начнутся в апреле. Адресные перечни ежегодно формируют органы местного самоуправления на основании решений муниципальных общественных комиссий. Всего с момента старта программы отремонтировали уже более 7,5 тыс. дворовых», – рассказал зампред правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как напомнили в министерстве, благоустройство дворов включает ремонт покрытия проездов и пешеходных дорожек, посадку зелёных насаждений, обновление парковочных мест и малых архитектурных форм. Желающие внести предложения по благоустройству двора могут обратиться в администрацию своего городского округа. Предложения и пожелания жителей учитываются по всем мероприятиям.

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#дворы
#подмосковье
#московская область
#благоустройство
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Главную новогоднюю ёлку страны привезут из Подмосковья в Кремль 12 декабря
27 ноября 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Управделами президента РФ

Найденную в Подмосковье главную новогоднюю ёлку страны встретят у Спасской башни Московского Кремля в полночь 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Управделами президента России.
«Мероприятие организовано под руководством Управления делами президента Российской Федерации вместе с правительством Московской области и Комитетом лесного хозяйства Подмосковья. Отбор главной новогодней ёлки страны проходил в соответствии со строгими параметрами. Это форма, объём хвои, состояние лап и внешний вид», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ель была найдена недалеко от деревни Знаменка под Можайском. Её возраст – 90 лет, высота – 25 м, диаметр ствола 60 – см, размах веток – 8 м.

Можайский городской округ уже в третий раз становится родиной главной новогодней ёлки страны.

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#кремль
#московская область
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В Подмосковье в 2025 году проведут 76 кампаний к памятным датам военной истории
27 ноября 2024, 18:16

Фото: iStock / Yury Karamanenko

Российское военно-историческое общество проведёт в Московской области в 2025 году 76 информационных кампаний, посвящённых военной истории. Проект «Памятные даты военной истории Отечества» реализуют во исполнение решений оргкомитета «Победа», сообщили в пресс-службе РВИО.
«Проект направлен на популяризацию Дней воинской славы и памятных дат России, установленных Федеральным законом от 13 марта 1995 года. Его цель – формирование чувства уважения к истории страны, её героическим страницам. В 2025 году в Московкой области будет организовано 76 информационных кампаний, посвящённых памятным датам военной истории», – говорится в сообщении.
Одна из задач Российского военно-исторического общества – сохранение и популяризация исторического, культурного военно-исторического наследия России, архивных, музейных и библиотечных фондов, относящихся к военно-исторической тематике.

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#подмосковье
#московская область
#рвио
#история
#великая отечественная война
#память
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В Госдуме заявили о необходимости тотальной проверки на наркотики, начиная с госслужащих
Милонов: в России нужно провести тотальную проверку населения на наркотики
27 ноября 2024, 18:06

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

В России нужно провести тотальную проверку населения на наркотики, а начать можно со всех государственных служащих. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, следует провести реальную проверку, а не просто «справочки из наркодиспансера».
«Я считаю, что необходима тотальная проверка населения на наркотики. Начать можно со всех госслужащих, не просто справочки из наркодиспансера, в котором никто, понятное дело, не состоит. А реальная проверка, чтобы никто из наркозависимых не смог попасть ни в один орган власти: ни в администрацию, ни в муниципалитет, ни в школу, ни в институт, везде без теста на наркотики, никуда не пускать», — сказал парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
Милонов подчеркнул, что алкогольное опьянение с точки зрения законодательства не должно приравниваться к наркотическому, так как генезис этих состояний разный. По его мнению, одинакового наказания за вождение в опьянении наркотическом и алкогольном быть не должно.

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#виталий милонов
#госдума
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В городском округе Ступино с начала года отремонтировали свыше 20 км автодорог
27 ноября 2024, 17:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В городском округе Ступино в текущем году отремонтировали более 20 км автодорог. Такие данные привёл руководитель муниципалитета Сергей Мужальских.
«В округе в 2024 году по областной госпрограмме отремонтировали 11 автомобильных дорог общего пользования местного значения суммарной протяжённостью 10,5 км. Всего в муниципалитете в этом году отремонтировано более 20 км автомобильных дорог местного и регионального значения», – пояснил глава.
Развитие дорожно-транспортной сети обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.

По словам Мужальских, выполнены работы на дорожных объектах в городе Ступино, сёлах Старая Ситня, Березнецово, Чернышово и Мышенское, деревнях Леньково, Николо-Тители, Дубечино, Каверино и Вальцово.

За средства местного бюджета обновили дороги в массивах для многодетных семей в селе Березнецово и городе Ступино. Завершён ремонт трёх участков региональных дорог общей протяженностью 4,64 км.

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#подмосковье
#московская область
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Кинолог Фокин раскрыл, как правильно построить доверительные отношения с собакой
Кинолог Фокин: Надо укреплять доверие между хозяином и собакой
27 ноября 2024, 17:40

Фото: iStock/Monoliza21

Кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин заявил, что для хорошего поведения собаки хозяину необходимо выстраивать правильные отношения с питомцем, укрепляя доверие друг к другу.
По его словам, сделать это правильно возможно при правильном воспитании питомца, ласкового к нему отношения и постоянных объяснений ему, что хорошо, а что – нет.

«Надо укрепляться в доверии друг к другу. Доверие заключается в том, что хозяину надо быть с собакой на равных, но при этом немножко выше неё, быть её вожаком. Тогда это доверие будет соблюдаться», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Фокин.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявлял, что нет никакой мистики в том, что собаки чувствуют приход хозяина.

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