Астролог Лебеденко рассказала, как легче пережить Ретроградный Марс

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С 7 декабря 2024 года по 23 февраля 2025 года Марс будет ретроградным. Это астрономическое и астрологическое событие длится примерно 11 недель.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала советы, как легче пережить Ретроградный Марс.
Когда Марс находится в ретроградном движении, действия не должны опережать мысли. Важно оценивать то, получится ли довести дело до конца. Для того чтобы не растерять энтузиазм и все силы, надо проявить максимум самоконтроля, а также осторожности и предусмотрительности. Смелость и решительность желательно демонстрировать только, если риск продуман.
В начале своего ретроградного движения с 7 декабря 2023 года по 5 января 2025 года Марс будет находиться в огненном, ярком и харизматичном Льве и сформирует аспект с Плутоном. В течение тридцати дней лучше не тропиться с выводами и своевременно уточнять все неясные моменты. Желательно не спешить вступать в дискуссии, не реагировать на провокации и избегать резких высказываний. Исключить нужно вспыльчивость, раздражительность держать их под контролем. Споры могут быть бессмысленными и проблемными.
С 6 января по 23 февраля 2025 года Ретроградный Марс перейдёт в интуитивный и заботливый Рак. В этом знаке зодиака он будет находиться в благоприятных аспектах к Сатурну и Нептуну. В течение сорока девять дней благоприятно проявлять как рациональность, логику так и прислушаться к совей интуиции и чувствам. Будут помогать спокойствие, дисциплинированность и последовательность действий.
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Когда Марс находится в ретроградном движении, действия не должны опережать мысли. Важно оценивать то, получится ли довести дело до конца. Для того чтобы не растерять энтузиазм и все силы, надо проявить максимум самоконтроля, а также осторожности и предусмотрительности. Смелость и решительность желательно демонстрировать только, если риск продуман.
В начале своего ретроградного движения с 7 декабря 2023 года по 5 января 2025 года Марс будет находиться в огненном, ярком и харизматичном Льве и сформирует аспект с Плутоном. В течение тридцати дней лучше не тропиться с выводами и своевременно уточнять все неясные моменты. Желательно не спешить вступать в дискуссии, не реагировать на провокации и избегать резких высказываний. Исключить нужно вспыльчивость, раздражительность держать их под контролем. Споры могут быть бессмысленными и проблемными.
С 6 января по 23 февраля 2025 года Ретроградный Марс перейдёт в интуитивный и заботливый Рак. В этом знаке зодиака он будет находиться в благоприятных аспектах к Сатурну и Нептуну. В течение сорока девять дней благоприятно проявлять как рациональность, логику так и прислушаться к совей интуиции и чувствам. Будут помогать спокойствие, дисциплинированность и последовательность действий.
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Екатерина Коршунова