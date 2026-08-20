Эксперт по фэншуй назвала предметы в интерьере, помогающие улучшить отношения с детьми

20 августа 2026, 12:48

Фото: iStock/Prateek Chaurasia

Фигурка в виде трех стоящих друг на друге черепах, а также семейные фотографии в восточном секторе дома помогут улучшить взаимоотношения с детьми. Об этом рассказала эксперт по фэншуй Олеся Рунова.





Она пояснила, что восточный сектор дома отвечает за семейные отношения домочадцев, их физическое и эмоциональное состояние. Здесь хорошо размещать черепах. Такая статуэтка принесет мир и спокойствие в дом.





«Также в этом секторе благоприятно размещать фотографии родителей с детьми и с другими родственниками. Это будет помогать гармонизировать отношения. Причем не важно, проживают ли они в одной квартире или доме. Самое главное, чтобы на снимках все выглядели счастливыми и здоровыми», — добавила Рунова в беседе с Москвой 24.