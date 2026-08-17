Эксперт по фэншуй рассказала, какие цвета в одежде помогают привлечь любовь

17 августа 2026, 13:19

Фото: iStock/ariwasabi

Привлекать в жизнь любовь помогают красный, белый, бежевый, коричневый и некоторые другие цвета. Об этом рассказала астролог, эксперт по фэншуй Елена Скуратова.





Она уточнила, что оттенки красного ассоциируются с активной энергией Ян и элементом Огня. Они символизируют страсть, жизненную силу и смелость, а также помогут обратить на себя внимание партнера и раскрыть привлекательность.





«Цвета, связанные с элементом Земли, такие как бежевый, оттенки коричневого, символизируют стабильность, надежность и безопасность и будут привлекать тех партнеров, которые ценят данные качества, важные для долгосрочных отношений», — добавила Скуратова в разговоре с Москвой 24.