Эксперт по фэншуй рассказала, какие цвета в одежде помогают привлечь любовь
Привлекать в жизнь любовь помогают красный, белый, бежевый, коричневый и некоторые другие цвета. Об этом рассказала астролог, эксперт по фэншуй Елена Скуратова.
Она уточнила, что оттенки красного ассоциируются с активной энергией Ян и элементом Огня. Они символизируют страсть, жизненную силу и смелость, а также помогут обратить на себя внимание партнера и раскрыть привлекательность.
«Цвета, связанные с элементом Земли, такие как бежевый, оттенки коричневого, символизируют стабильность, надежность и безопасность и будут привлекать тех партнеров, которые ценят данные качества, важные для долгосрочных отношений», — добавила Скуратова в разговоре с Москвой 24.
При этом цвета Воды, черный и синий, стоит выбирать тем, кто желает обрести в отношениях спокойствия. Зеленые акценты привлекут ищущих новизны. Также любовь помогут найти «счастливые вещи». Так, Скуратова посоветовала чаще носить платье или костюм, которые по ощущениям притягивают удачу.