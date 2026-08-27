Эксперт по фэншуй рассказала, какие вещи в доме лишают жильцов сил и здоровья

27 августа 2026, 15:26

Фото: iStock/Matthia

Вещи, давно ставшие ненужными или напоминающие о бывших возлюбленных, отбирают у жильцов дома силы и здоровье. Об этом предупредила астролог, эксперт по фэншуй Анастасия Старун.





В разговоре с Москвой 24 она отметила, что негатив обычно несут предметы, которые давно перестали выполнять свою функцию, в том числе треснувшая посуда, сломанный стул или часы, которые не идут. Такие вещи тянут из жильцов энергию.





«Отбирать здоровье и силы могут даже исправные вещи, но годами лежащие без дела. Их обычно оставляют в доме с мыслью: "А вдруг пригодится". От предметов, которые просто лежат несколько лет только потому, что "жалко выбросить", надо безжалостно очищать пространство», — подчеркнула Старун.