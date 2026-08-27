Эксперт по фэншуй рассказала, какие вещи в доме лишают жильцов сил и здоровья
Вещи, давно ставшие ненужными или напоминающие о бывших возлюбленных, отбирают у жильцов дома силы и здоровье. Об этом предупредила астролог, эксперт по фэншуй Анастасия Старун.
В разговоре с Москвой 24 она отметила, что негатив обычно несут предметы, которые давно перестали выполнять свою функцию, в том числе треснувшая посуда, сломанный стул или часы, которые не идут. Такие вещи тянут из жильцов энергию.
«Отбирать здоровье и силы могут даже исправные вещи, но годами лежащие без дела. Их обычно оставляют в доме с мыслью: "А вдруг пригодится". От предметов, которые просто лежат несколько лет только потому, что "жалко выбросить", надо безжалостно очищать пространство», — подчеркнула Старун.
Также эксперт по фэншуй призвала избавляться от вещей, которые напоминают о прошлом и вызывают чувство сожаление и обиду. Особенную опасность представляют предметы, связанные с бывшими партнерами и вызывающие тяжелые эмоции. Оставлять их и превращать дом «в музей завершенных отношений» ни в коем случае нельзя.
По словам Старун, основным источником тяжелой энергии в доме является захламленное пространство. В таком месте человеку сложно полноценно отдыхать, поскольку мозг постоянно получает огромное количество визуальных сигналов.