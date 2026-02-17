Астролог рассказала о кольцевом солнечном затмении в Водолее 17 февраля
17 февраля происходит кольцевое солнечное затмение в Водолее. Об этом в эксклюзивной беседе с «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Желания и планы лучше формулировать реалистично — такие, к которым уже сейчас можно начать двигаться конкретными шагами. Для реализации задуманного благоприятно заручиться поддержкой. Водолей — знак дружбы и единомышленников, ему проще добиваться целей в команде.
В эти дни важно избегать неопределённости, непредсказуемости и импульсивных поступков. Эпатаж и провокационное поведение нежелательно. Также не стоит затевать резкие и безвозвратные перемены — предпочтительнее действовать взвешенно и постепенно.
Хорошее время, чтобы проявлять надёжность в личных и деловых отношениях. Спокойствие и уравновешенность будут полезнее суеты и спешки. Старайтесь мыслить шире, яснее и свободнее — и обязательно поддерживайте веру в собственный успех.
По здоровью: в ближайшие дни лучше отказаться от аппаратных косметологических процедур, беречь нервную систему от перегрузок и держать эмоции под контролем.
