17 ноября 2026, 11:29

Эксперт по фэншуй Скуратова: елочные игрушки с козами и овцами принесут удачу

Фото: iStock/Siarhei SHUNTSIKAU

Новогодняя ель, с точки зрения фэншуй, очень важна во время праздников как центр притяжения. Астролог и эксперт по фэншуй Елена Скуратова рассказала «Москве 24», какие елочные игрушки принесут удачу в 2027 году.





По ее словам, наиболее благоприятны украшения, связанные с темой семьи и домашнего очага, а также с изображением козы или овцы. Ведь куда направлено внимание, туда и движется благоприятная энергия ци. Поэтому важно правильно выбрать украшения, которые помогут привлечь удачу на весь предстоящий год





«Наступающий 2027-й будет связан со знаком Козы, или Овцы, а они символизируют заботу, дом, семью, уют, домашний очаг. Любые новогодние игрушки с этими темами в оформлении поддержат теплый настрой и помогут привлечь благоприятные энергии. Изображения самих символов года на украшениях тоже принесут удачу», — отметила Скуратова.

«В секторах элемента Дерева, восточном и юго-восточном, благоприятными будут оттенки зеленых цветов. В секторах Земли, северо-восточном и юго-западном, — шоколадных и желтых. На западе и северо-западе, где главным является Металл, удачными станут белые и золотистые цвета. На юге, в секторе Огня, обязательно должны быть красные украшения, а на севере, где главенствует стихия Воды, — синие», — пояснила она.