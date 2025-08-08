Эксперт объяснил, как позитивные события могут вызывать стресс

08 августа 2025, 13:54

Психолог Лунюшин: Позитивные события тоже могут вызывать стресс

Фото: istockphoto /lithiumcloud

В интервью ИА RuNews24.ru психолог Сергей Лунюшин обсудил природу стресса и его последствия. Он отметил, что стресс является реакцией организма на различные ситуации, как негативные, так и позитивные. Эксперт выделил несколько групп стрессов, подчеркивая, что даже положительные события могут его вызывать.