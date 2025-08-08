Эксперт объяснил, как позитивные события могут вызывать стресс
В интервью ИА RuNews24.ru психолог Сергей Лунюшин обсудил природу стресса и его последствия. Он отметил, что стресс является реакцией организма на различные ситуации, как негативные, так и позитивные. Эксперт выделил несколько групп стрессов, подчеркивая, что даже положительные события могут его вызывать.
Лунюшин также различает краткосрочные (острые) и долгосрочные (хронические) стрессы. Он объяснил, что сильный краткосрочный стресс может привести к шоку, который, если сохраняется долго, перерастает в хронический. Даже после выхода из стрессовой ситуации человек может продолжать переживать её мысленно, что способствует развитию долгосрочного стресса.
Психолог выделил два вида стрессов: психологические и физические. Он отметил, что у человека есть механизмы для проживания стресса, но они не всегда срабатывают, что может привести к ухудшению внимания, памяти и усталости. Например, после сильного стресса некоторые люди могут заметить изменения в речи. Лунюшин также подчеркнул важность психосоматических расстройств, вызванных стрессом, таких как боли в желудке и повышение давления. Он отметил, что повышение сахара в крови часто связано со стрессами, особенно во втором типе диабета.
На психологическом уровне стресс может вызывать раздражительность и снижение концентрации внимания. Эксперт рекомендовал обращаться к специалистам при появлении комплекса симптомов, таких как раздражительность и ухудшение памяти. Он подчеркнул важность своевременного обращения за помощью для предотвращения затяжных последствий хронического стресса, который может привести к тревожным расстройствам.
