Юрист ответил, могут ли работника уволить за токсичность
Юрист Хаминский: токсичного сотрудника уволить нельзя, если он выполняет работу
Работодатель не вправе наказывать сотрудника за токсичное поведение, если оно не мешает исполнению трудовых обязанностей. Об этом заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, которые приводят «Известия», трудовое законодательство предусматривает три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение. Применять их можно только в случае, если работник не выполнил свои обязанности или выполнил их ненадлежащим образом по своей вине.
«Попытка работодателя привлечь сотрудника к ответственности за «токсичное поведение», если они не связаны с неисполнением своих трудовых обязанностей, будет незаконной», — сказал собеседник издания.Однако если такое поведение перерастает в нарушение дисциплины — хамство или срыв работы, — сотрудника можно уволить. Для этого нужно тщательно фиксировать каждый случай нарушений Правил внутреннего трудового распорядка.