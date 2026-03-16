Юрист ответил, могут ли работника уволить за токсичность

16 марта 2026, 15:19

Юрист Хаминский: токсичного сотрудника уволить нельзя, если он выполняет работу

Работодатель не вправе наказывать сотрудника за токсичное поведение, если оно не мешает исполнению трудовых обязанностей. Об этом заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.





По его словам, которые приводят «Известия», трудовое законодательство предусматривает три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение. Применять их можно только в случае, если работник не выполнил свои обязанности или выполнил их ненадлежащим образом по своей вине.

«Попытка работодателя привлечь сотрудника к ответственности за «токсичное поведение», если они не связаны с неисполнением своих трудовых обязанностей, будет незаконной», — сказал собеседник издания.