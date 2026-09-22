Астролог Сафронова перечислила «слабые места» знаков зодиака

22 сентября 2026, 11:05

Фото: iStock/Blazenka Babic

Астролог Алина Сафронова рассказала, какие зоны организма традиционно связывают с каждым знаком зодиака. По ее словам, Ракам стоит следить за работой пищеварительной системы, а Львам — уделять внимание сердцу и сосудам.