Астролог Сафронова перечислила «слабые места» знаков зодиака
Астролог Алина Сафронова рассказала, какие зоны организма традиционно связывают с каждым знаком зодиака. По ее словам, Ракам стоит следить за работой пищеварительной системы, а Львам — уделять внимание сердцу и сосудам.
В беседе с Москвой 24 эксперт пояснила, что Овнам астрологические представления приписывают чувствительность головы, органов чувств и нервной системы. Тельцам советуют беречь шею, горло, голосовые связки, щитовидную железу и пищевод.
Близнецам, по мнению Сафроновой, следует заботиться о дыхательной системе, руках и эмоциональном состоянии. В перечень потенциально уязвимых зон вошли трахея, бронхи, легкие и плевра.
У Раков внимание рекомендуют направить на грудную клетку, слизистые оболочки, желудок, печень, поджелудочную железу и лимфатическую систему. Астролог добавила, что самочувствие представителей этого знака часто связывают с переживаниями и внутренним напряжением.
Львам советуют контролировать состояние сердца, артерий, позвоночника, ребер и спинного мозга. Девам в астрологической традиции приписывают чувствительность органов ЖКТ, печени, желчного пузыря, селезенки и вегетативной нервной системы.
Весам рекомендуют не оставлять без внимания почки, мочевой пузырь, поясничный отдел, надпочечники и репродуктивную сферу. Скорпионам, как считает Сафронова, стоит учитывать состояние эндокринных желез, кишечника, желчного пузыря, горла и паховой зоны.
Для Стрельцов потенциально проблемными называют тазобедренные и коленные суставы, связки, сухожилия, печень и кровеносную систему. Эксперт связала возможные недомогания с травмами, перееданием и несоблюдением здорового режима.
Козерогам астролог посоветовала беречь кости, суставы, зубы, сухожилия и сосуды сердца. В список вошли надпочечники, селезенка и система кроветворения. Причинами ухудшения состояния Сафронова назвала нарушения обмена веществ и стресс.
У Водолеев, по версии астролога, внимания требуют нервная и эндокринная системы, голени, лодыжки, икры и сухожилия. Рыбам рекомендуют заботиться о стопах, голеностопе, суставах пальцев, лимфатической системе и железистых тканях. Им приписывают склонность к аллергическим реакциям.
Астрологические выводы не относятся к медицинской диагностике. При боли, необычных симптомах или ухудшении самочувствия следует обратиться к врачу.
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