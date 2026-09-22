Дерматолог призвала не следовать тренду на ванны с отбеливателем

22 сентября 2026, 10:43

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Врач-дерматолог Юлия Галлямова предупредила, что ванны с хлорным отбеливателем способны разрушить естественный защитный барьер кожи. Такие процедуры допустимы лишь по назначению специалиста и при определенных диагнозах.