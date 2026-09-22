Дерматолог призвала не следовать тренду на ванны с отбеливателем
Врач-дерматолог Юлия Галлямова предупредила, что ванны с хлорным отбеливателем способны разрушить естественный защитный барьер кожи. Такие процедуры допустимы лишь по назначению специалиста и при определенных диагнозах.
Метод иногда применяют при тяжелом атопическом дерматите. Раствор помогает сократить количество золотистого стафилококка на коже, из-за чего состояние пациента способно улучшиться. В европейской практике этот подход встречается чаще, чем в России. Профессор уточнила, что для экземы подобная терапия не считается стандартной. Врач не видела соответствующих рекомендаций в клинических материалах и научных публикациях. При мокнущей форме заболевания такой вариант теоретически может дать эффект, однако решение должен принимать медик.
Здоровой коже контакт с хлорным средством не нужен. Он пересушивает эпидермис, нарушает водно-липидный слой и естественную микрофлору. На этом фоне повышается риск грибковых и бактериальных инфекций, включая стафилококковые и стрептококковые. Одним из первых последствий станет сильная сухость, стянутость и трещины. Попытки бороться таким способом с акне рискуют усугубить проблему: при воспалениях важную роль играет сохранение нормального микробиома.
Галлямова в беседе с Москвой 24 отметила, что чрезмерное увлечение уходовыми средствами до лечения акне часто затягивает терапию. Врачу приходится сначала восстанавливать поврежденный барьер, а затем подбирать основное лечение. Ванны с отбеливателем нельзя использовать как регулярную косметическую практику. При сыпи, раздражении и иных неприятных симптомах следует обратиться к дерматологу. Если кожа лишь пересохла, восстановить ее помогут эмоленты.
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