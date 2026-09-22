Рынок ремонта в России прибавил почти 12% за полгода
Россияне в январе—июне 2026 года потратили на ремонтные услуги 129,6 млрд рублей. Годовой прирост составил 11,9%, следует из исследования «Т-Бизнес секретов».
В беседе с «Газетой.Ru» аналитики сообщили, что за первую половину 2025 года объем рынка достигал 115,8 млрд рублей. Сильнее всего за последние четыре года выросли цены на ремонт брюк — на 62%. Замена набоек подорожала на 56%, обслуживание холодильников — на 36%, телевизоров — на 29%.
При этом восстановление вещей сохраняет выгоду по сравнению с покупкой новых. Ремонт туфель в среднем требует около 12% от цены новой пары. На починку холодильника россияне тратят примерно 6% его стоимости в магазине.
В городах-миллионниках число ателье и мастерских для ремонта одежды за три года увеличилось на 12% — до 10,9 тыс. к августу. Количество секонд-хендов, напротив, сократилось на 8%, хотя интерес пользователей к таким магазинам вырос: запросов в поисковиках стало в 3,3 раза больше.
Заметно расширяется сегмент ремонта спортивного инвентаря. Во втором квартале спрос на такие услуги на отдельных маркетплейсах поднялся на 26% в годовом выражении, предложение — на 18%. Наиболее быстро растет спрос на восстановление дорогой техники, музыкальных инструментов и спортивного оборудования, рассчитанных на долгую эксплуатацию.
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