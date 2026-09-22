Рынок ремонта в России прибавил почти 12% за полгода

22 сентября 2026, 09:26

«Т-Бизнес секреты»: объем услуг по ремонту в России вырос почти на 12% за год

Фото: iStock/YakobchukOlena

Россияне в январе—июне 2026 года потратили на ремонтные услуги 129,6 млрд рублей. Годовой прирост составил 11,9%, следует из исследования «Т-Бизнес секретов».