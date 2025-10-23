Астролог Шахова назвала знак зодиака, который ждут перемены на личном фронте

23 октября 2025, 02:39

Астролог Шахова предсказала Водолеям перемены в личной жизни

Фото: istockphoto / Thanumporn Thongkongkaew

Последний месяц осени окажется эмоционально насыщенным для всех знаков зодиака, что во многом связано с периодом ретроградного Меркурия. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказала астролог Ксения Шахова.