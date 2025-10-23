Астролог Шахова назвала знак зодиака, который ждут перемены на личном фронте
Последний месяц осени окажется эмоционально насыщенным для всех знаков зодиака, что во многом связано с периодом ретроградного Меркурия. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказала астролог Ксения Шахова.
Особое внимание эксперт акцентировала на Водолеях. Им в ноябре предстоит пройти через период глубокого самоанализа в любовной сфере. Первая половина месяца может принести чувство отстранённости, но к концу благодаря планетарным аспектам представители этого знака вновь откроются для общения и романтических отношений.
Однако влияние Урана может создать напряжённые ситуации, способные привести к конфликтам или разрывам. Водолеям рекомендуется проявлять особую осторожность в отношениях и беречь значимые связи.
Первая декада ноября будет непростой из-за ослабленного положения Венеры в Весах. Конфликтные аспекты с Юпитером и Плутоном могут спровоцировать эмоциональную нестабильность. В этот период рекомендуется воздержаться от серьёзных решений, касающихся внешности, и отложить косметические процедуры.
С 15 по 20 ноября Венера переходит в знак Скорпиона, что способствует переоценке ценностей. Внимание с внешнего облика переключится на внутренний мир и искренность чувств.
Завершение месяца принесёт позитивные изменения в сфере отношений. Влияние Марса в Стрельце, особенно заметное с 5 ноября, добавит энергии и стремления к новым впечатлениям, что особенно благоприятно для путешественниц.
