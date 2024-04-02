Стало известно, что может спасти Землю от астероидов

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Генеральный директор «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев заявил, что Землю можно защитить от астероидов и других космических тел специальными космическими аппаратами и ракетами.
«Если у нас большой резерв времени – годы или десятки лет – то за это время можно подготовить соответствующие средства. Имеются ввиду космические аппараты-перехватчики и ракеты-носители, которые запустят их к опасному объекту. Наши учёные всё это просчитывали», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зайцев.
Он пояснил, что столкновения таких средств с небесным телом будет достаточно для того, чтобы изменить траекторию полёта астероида для безопасности нашей планеты.
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